Thiaguinho revela que Fernanda Souza salvou seu Ano Novo com presente inusitado

04/01/2021 | 10:10



Alguns famosos provam que, mesmo com o fim de um namoro ou casamento, a amizade pode continuar. Esse é o caso de Fernanda Souza e Thiaguinho, que se divorciaram em 2019 mas frequentemente mostram que permaneceram amigos nas redes sociais. Na virada do ano isso não foi diferente, e Fernanda acabou salvando a comemoração do ex com um presente inusitado!

Através dos Stories do Instagram, Thiaguinho revelou que a atriz havia mandado uma torta de frango como mimo para celebrar a chegada de 2021. No entanto, o salgado acabou virando o prato principal da noite que passou ao lado do amigo Bruninho, o capitão da Seleção Brasileira de vôlei.

Valeu, Fernanda Souza, salvou noix, escreveu o pagodeiro na imagem que mostrava Bruninho colocando a torta para assar.

Bem-humorada, a atriz compartilhou as imagens em sua própria rede social, entrando na brincadeira e entregando:

Estou te salvando desde 2011! [risos] Mas era só um mimo, não sabia que ia virar o prato principal [risos].

Quem é que não quer uma ex dessa?