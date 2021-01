Morre Tanya Roberts, ex-Bond girl e atriz de That '70s Show, aos 65 anos de idade

04/01/2021 | 10:10



Morreu no domingo, dia 3 de janeiro, a atriz Tanya Roberts, conhecida por interpretar a Bond girl Stacey em 007 - Na Mira dos Assassinos, de 1985, ao lado de Roger Moore, e a personagem Midge da série That '70s Show.

A informação foi confirmada pelo agente da atriz, Mike Pingel, ao The Hollywood Reporter. Roberts, que tinha 65 anos de idade, estava internada desde o dia 24 de dezembro, quando desmaiou enquanto passeava com seus cachorros em Los Angeles, nos Estados Unidos. A causa da morte, no entanto, não foi revelada pela publicação.

Em Hollywood, a atriz ainda fez sucesso na última temporada de As Panteras, exibida entre 1980 e 1981, além de Sheena, a Rainha das Selvas, de 1984.

Seu último trabalho como atriz foi na série Barbershop, de 2005. Nas redes sociais, Roberts seguia ativa, realizando lives durante a pandemia do coronavírus e relembrando seus trabalhos atuando e como modelo.