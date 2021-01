04/01/2021 | 09:28



O tom positivo no exterior e o dólar em queda ante real favorecem o recuo dos juros futuros nesta segunda-feira, 4, sem importantes condutores locais para os negócios. Às 9h10, o DI para janeiro de 2027 marcava 6,38%, de 6,41% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 4,17%, de 4,19%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 exibia taxa máxima de 2,83%, de 2,86% no ajuste de quarta-feira passada.