Fátima Bernardes celebra fim de licença-médica e retorno ao trabalho: Nem sempre o céu esteve azul

04/01/2021 | 09:10



Fátima Bernardes está de volta ao trabalho nesta segunda-feira, dia 4. Após passar cerca de um mês de licença médica, após realizar uma cirurgia para tratar um câncer no útero, a apresentadora usou as redes sociais para comemorar o fim do período de afastamento logo no início de 2021.

No Instagram, a apresentadora publicou um álbum de fotos ao lado dos familiares e agradeceu todo o apoio que tem recebido:

Chegou a hora de voltar! Muita coisa aconteceu em um mês. Nem sempre o céu esteve azul, mas em todos os dias recebi de perto o carinho dos meus amores, da minha equipe, de amigos; a atenção do meu médico; e, de longe, a energia de todos vocês que me acompanham por aqui. Obrigada do fundo do meu coração. Vamos juntos fazer um 2021 melhor, mais leve! Te espero amanhã, às 10:45, no #encontrocomfatima.

Ela também usou a rede social para se despedir do filho Vinícius, que encerrou suas férias no Brasil e voltou à França acompanhado da namorada:

Que poder tem um abraço. Meu filho e a namorada embarcaram hj pra França pra recomeçar os estudos, depois das férias de Natal. Não sabemos quando vamos nos reencontrar por conta dessa pandemia, mas o amor envolvido nesse abraço vai nos dar força pra esperar. Boa viagem, Vini. Boa viagem, @thalitinha.mm. Vão com Deus.