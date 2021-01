EUA estudam aplicar metade da dose de vacina para acelerar imunização

04/01/2021 | 08:59



O governo dos Estados Unidos estuda a possibilidade de aplicar metade da dose da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Moderna em algumas pessoas, com objetivo de acelerar o processo de imunização. A informação foi confirmada neste domingo (3) pelo cientista Moncef Slaoui, que integra a força-tarefa da Casa Branca no combate à doença. Em entrevista à CBS, Slaoui explicou que há evidências de que, para indivíduos entre 18 e 55 anos, a aplicação de metade da dose duas vezes induz "resposta imune idêntica" à da dose recomendada de 100 microgramas. "No fim, essa é uma decisão que caberá à Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês", ponderou.