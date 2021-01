EUA: Trump publica vídeo de reportagem sobre manifestação de apoiadores

04/01/2021 | 08:09



Enquanto Nancy Pelosi era eleita para comandar a Câmara dos Representantes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em suas redes sociais o vídeo da One America News Network (OAN) com uma reportagem sobre uma manifestação programada por seus apoiadores para o próximo dia 6, em Washington. No vídeo, uma das organizadoras do evento, Kylie Jane Kremer, afirma que espera pela presença de, ao menos, milhares de pessoas no evento que acontecerá na elipse da Casa Branca.

O evento acontecerá no mesmo dia em que o Congresso norte-americano se reúne para certificar a vitória de Joe Biden como o 46º presidente dos Estados Unidos, na eleição realizada no início de novembro. Embora tenha perdido inúmeras batalhas judiciais nas quais alegam que a eleição foi fraudada, Trump e seus seguidores insistem em realizar manifestações nas quais pedem que seja "parado o roubo".

Além disso, o presidente dos Estados Unidos tem manobrado incentivar aliados a tentarem as últimas cartadas para anular a eleição. Um exemplo disto foi mostrado em reportagem publicada neste domingo pelo Washington Post, na qual o jornal mostra que Trump telefonou para o secretário de Estado da Georgia, Brad Raffensperger, para pressioná-lo a "encontrar" votos suficientes para reverter sua derrota no Estado.

Para se agarrar à Presidência, o republicano tem articulado também com políticos de seu partido para pedir uma auditoria da eleição, alegando que houve fraude na contagem dos votos que deram vitória a seu adversário. No entanto, Trump e seus correligionários ainda não conseguiram apresentar provas de que a eleição tenha sido fraudada.