Andrés dá adeus à presidência corintiana: ?Gostaria de uma despedida melhor'

03/01/2021 | 21:53



No último dia do seu terceiro mandato presidencial no Corinthians, Andrés Sanchez se despediu dos torcedores do clube com um vídeo publicado no seu perfil no Twitter. No material, ele lamentou a impossibilidade de ter um adeus mais caloroso, com a Neo Química Arena lotada e a conquista de um título.

"O último dia do meu mandato chegou. Gostaria de agradecer a todos os que colaboraram com a gestão e de deixar para a Fiel minha última mensagem como ocupante deste cargo. Grande abraço a todos. Eu gostaria de ter tido uma despedida melhor, com a Neo Química Arena lotada, cânticos, e talvez um título", afirma Andrés no vídeo.

Ele ainda disse torcer para que novos sonhos dos corintianos se realizem nos próximos anos, agradecendo o apoio que recebeu. Andrés será sucedido por Duilio Monteiro Alves, seu aliado e vencedor da eleição presidencial do Corinthians. A sua posse no cargo será nesta segunda-feira.

O vídeo tem tom de despedida especialmente porque ainda que permaneça ativo na política corintiana, até por ser conselheiro, Andrés assegurou que não pretende ter cargos no clube após o fim do seu mandato.

"No futebol, eu aprendi duas coisas: a primeira é que sonho e realidade demoram a se encontrar, a segunda é que mais importante do que sonhos antigos que você realiza, são aqueles que você cria, totalmente novos. Para que o futuro tenha sempre algo a realizar, agora eu vou torcer por esses sonhos. Vai Corinthians!", concluiu.

Andrés teve dois mandatos presidenciais no Corinthians de 2007 a 2011, fazendo seu retorno ao cargo em 2018. Nessa terceira gestão, conseguiu viabilizar a venda dos naming rights do estádio do clube, para o qual teve participação importante para viabilizar a sua construção no início da década.

O clube, porém, vem tendo temporada decepcionante dentro de campo em 2020, com eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil, queda na final do Campeonato Paulista e campanha modesta no Brasileirão. Além disso, sofre com grave crise financeira.