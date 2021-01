Região alcança 99.569 casos de Covid-19

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



03/01/2021 | 20:52



O Grande ABC totaliza 99.569 casos desde o início da pandemia, deflagrada em meados de março, sendo que 3.492 evoluíram a óbito. Somente ontem, foram notificados 127 novos casos e três mortes na região.



Os dados mostram o cenário um dia antes de o governo do Estado retomar a fase amarela do Plano São Paulo de combate ao novo coronavírus – após seis dias de retrocesso à fase vermelha, na qual só serviços essenciais puderam funcionar, sendo três após o Natal e outros três depois do Ano-Novo.



A maior parte das ocorrências é registrada em São Bernardo, onde 39.163 pessoas já foram confirmadas com o novo coronavírus. Ontem, houve 39 novas notificações. Do total, 1.206 pacientes morreram, sendo três óbitos confirmados ontem. Tratam-se de dois homens, com 51 e 86 anos, e uma mulher, de 41 anos. Atualmente, há 457 leitos destinados a pacientes com Covid-19, 306 em enfermaria, sendo 168 (ou 55%) utilizados, e 151 na UTI (Unidade de Terapia intensiva), com 100 (ou 66,2%) ocupados.



Em Santo André, 29.191 pessoas já tiveram coronavírus, sendo que 857 morreram pela doença. Ontem nenhum óbito foi notificado, no entanto, houve 59 novos casos. Existem hoje 411 pacientes internados com suspeita ou confirmação de Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 44,75% e, de UTI, 58,74%.



Em São Caetano, houve 29 confirmações ontem, totalizando 6.239 registros de pessoas contaminadas. Nenhuma morte foi reportada. No total, 310 pessoas perderam a vida ao longo da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade é de 40%, enquanto que, nas enfermarias, chega a 56%. As outras quatro prefeituras não informaram os dados atualizados durante o período de festas.



Em todo o Estado de São Paulo, 1.471.422 pessoas já foram contaminadas, sendo que 46.845 morreram. Até o meio-dia de ontem, haviam sido notificados 3.469 novos casos e 37 mortes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 61,8% no Estado.



O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 17.341 notificações e 293 mortes. Desde o início da pandemia, 196.018 pessoas perderam a vida e 7.733.746 foram infectadas, segundo o Ministério da Saúde. O País é o segundo no mundo com mais óbitos, perde apenas para os Estados Unidos, com 349.246 mortes.