Obituário - 4/1/2021

03/01/2021 | 23:59



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, 31 de dezembro

Líria Lina dos Santos, 91. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Albertina Mota Forte, 83. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ginaldo Germano da Silva, 44. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cozinheiro. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anderson Guimarães Sebastião dos Santos, 37. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Autônomo. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, 1º de janeiro

Aurora da Silva Fiuza, 88. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ermindo Trinca, 82. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Sylvio Mongelli, 82. Natural de Caconde (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Nair Orsolan Macchia, 81. Natural de Pradópolis (São Paulo). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana Alves da Silva, 78. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia na Vila Arapuã, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresinha Parmezão Alves, 76. Natural de João Ramalho (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

José Cássio Soboleski, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Pedro da Silva Fonseca, 66. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eugênio Caetano dos Santos, 63. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Parque Miami, em Santo André. Vigilante. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Martinho Faria, 59. Natural de Barra do Jacaré (Paraná). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Autônomo. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joel Apolinário da Silva, 58. Natural de Campo Mourão (Paraná). Residia no Jardim dos Pássaros, em Santo André. Motorista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Petrucio Avelino de Araujo, 55. Natural do Pilar (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo Paes de Lira, 51. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Promotor de vendas. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Calisto Batista, 51. Natural de Paranavaí (Paraná). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Pintor. Dia 1º Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Gregor Bruno Grüninger, 83. Natural de Cruzália (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º de janeiro. Cemitério de Vila Euclides.



D I A D E M A

Vanderlei Ribeiro Gonçalves, 41. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Leandro dos Santos Palmas, 37. Natural de Itagiba (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 31 de dezembro

Legenes dos Santos, 84. Natural de Pindamonhangaba (São Paulo). Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

José Luzia Vieira, 66. Natural de Senador Firmino (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Servidor público. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Regina de Fátima Beltrani, 65. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Creusa Aparecida Perdão Cecatto, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Araci, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Élcio Rosano dos Santos Batista, 47. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 1º de janeiro

Irene Cesarino da Silva, 95. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Erotildes Neigrini Mantovani, 93. Natural de Santo André. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Antonia Nunes, 88. Natural de Castro Alves (Bahia). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Catharina Ideko Takeda, 83. Natural de Promissão (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Celestin do Nascimento, 81. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Glória Ferrari Raimundi, 80. Natural de São Caetano. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Aldevino Anselmno de Oliveira, 69. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Osmando Oliveira, 58. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Parque Quarto Centenário, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Ivanete Soares da Silva, 55. Natural de Guaraci (Paraná). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Lúcia Cavalcanti da Rocha Peixoto, 54. Natural de Santa Luzia do Norte (Alagoas). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Roberto Villar Sebastião, 62. Natural de Itaguaje (Paraná). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Gilberto Coelho de Souza, 62. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Marilda Evangelista dos Santos, 44. Natural de Varzelândia (Minas Gerais). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Ednário de Barros, 34. Natural de Paramirim (Bahia). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 2 de janeiro

Maria Leite de Souza, 89. Natural de Sertania (Pernambuco). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Natália Teixeira Pinheiro, 86. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Maria do Carmo Azanha Pinhata, 72. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Dia 2.

Adriano Cardoso Bandeira, 62. Natural de Lagoa (Paraíba). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Celso Camargo de Freitas, 58. Natural de Mauá. Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio de Assis Cardoso, 86. Natural de Itapetininga (São Paulo). Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em Mauá. Cemitério São José.