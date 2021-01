Somos todos inocentes

Antonio Carlos do Nascimento



04/01/2021 | 07:00



Admito desconsideração com as dietas restritivas e me conforta as deduções científicas mais recentes assegurando que nenhuma destas apoteóticas imposições alimentares suporta o julgamento do tempo. É mesmo uma ideia muito vendida, mas não executada, aliás, divulgada por gurus de todos os subsetores da saúde e afins, que não as praticam, seja por possuírem proteção genética para suas magrezas, ou, por sustentarem suas silhuetas com bom volume medicamentoso.



Mas, neste período de festas e pós-festas, os gênios da aritmética nutricional não propõem a contagem de castanhas, os legumes no vapor, peito de frango na água e sal, batata-doce cozida, tofu e todos os alimentos de inteligência intrínseca descobertos por eles e que ninguém os percebera nos últimos 50 séculos. Agora a proposta passa a ser mitigar os danos, em outras palavras, diminuir os prejuízos.



Réu confesso, anoto ter participado de inúmeras pautas nestas temporadas festivas em outros anos, nos mais variados meios de comunicação e no papel de convidado para orientar regras nutricionais para as festas de Natal e Ano-Novo. As matérias jornalísticas variam na abordagem, mas não na conjuntura, e transitam entre chavões conhecidos, tais quais: como evitar exageros; dicas para não engordar no fim de ano; comidas saudáveis para consumir nas festas, e tantas outras indagações de mesmo alinhamento.



De meu lado sempre mantive discurso de segurança e me vesti da proteção do óbvio no jogo de cartas muito bem marcadas. Então meus conselhos circularam entre substituir os doces por frutas, muitas folhas verdes, muita água, misturar iogurte na maionese para aumentar o aporte proteico e diminuir o universo calórico, comer carnes brancas, abolir frituras etc...



O que eu e os outros profetas do incontestável fazemos de errado? Nada! Só nos desconectamos da essência humana, cristã ou não. Nos agendamos para estar com pais, irmãos, filhos, amigos e todos que nos fazem bem. É lúdico, marcante e inesquecível. Lamentamos a ausência eventual daquele que não pôde vir e sofremos pela presença que nunca mais ocorrerá. Mas, é essa certeza da finitude que nos reúne sempre, e então sabores, texturas e recordações se tornam um só enredo, um só cenário, de uma noite ou uma semana inteira, restando indestrutíveis em nossas memórias.



Criar uma cartilha de conduta alimentar para interferir nesse contexto sobre-humano, espiritual e mágico, se correto, o é pela matemática, não pela nossa existência. Os quilos adquiridos nunca serão imperdíveis, mas alguns convívios podem não ser mais possíveis a qualquer momento depois desses encontros.



Não estão alforriados os doentes limítrofes em suas patologias coronarianas, hepáticas ou renais, muito menos os consumidores contumazes de álcool, os quais em seus exageros danificam sentimentos e criam feridas nem sempre cicatrizáveis.



No restante, estamos todos inocentados e ainda estão por aqui os parques, ruas, avenidas e para melhorar, continuamos proprietários de tênis e pernas para circular por estes locais. Podemos não consumir alimentos ultraprocessados, evitar frituras e pratos excessivamente gordurosos, diminuir consumo de açúcar e prefaciar todas as nossas refeições com muitas folhas, utilizando água como principal ou único recurso de hidratação.



Afora a utilização do bom senso dietético, sempre haverá um terráqueo disposto a lhe entender terreno, o qual à luz da ciência e do mundo real encontrará uma conduta humana, para lhe deixar bem até o próximo Natal!

Um 2021 maravilhoso para todos vocês.