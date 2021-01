Austeridade além do discurso

Do Diário do Grande ABC



Austeridade fiscal foi tema que, em maior ou menor grau, permeou os discursos de posse de todos os prefeitos eleitos e reeleitos no Grande ABC. Embora em alguns casos a citação tenha sido mera encenação, como comprova reportagem alçada à manchete desta edição do Diário, a preocupação uníssona dos chefes de Executivo antecipa os tempos sombrios que estão no horizonte fiscal das sete cidades. A situação é grave. Clóvis Volpi (PL) estima em R$ 250 milhões o valor dos restos a pagar que herdou ao assumir o Paço de Ribeirão Pires. Buscar alternativas para equilibrar as contas públicas é medida prioritária para que os cofres municipais não entrem em colapso daqui a alguns meses.

Em conversas reservadas, gestores revelam preocupação com o cenário fiscal de 2021, que deve ser caracterizado pelo aumento dos gastos sociais, já que o desemprego em massa vai empurrar milhares de famílias para os serviços de assistência das prefeituras, e pela redução das receitas, natural diante da desaceleração da economia provocada pelas restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Há dúvidas, inclusive, sobre se haverá recursos para quitar em dia as obrigações trabalhistas com os servidores públicos, o que enseja a revisão imediata dos custos com recursos humanos, cujos departamentos, muitas vezes, estão inchados apenas para acomodar interesses políticos.

Neste aspecto, ganha relevância a primeira assembleia convocada para amanhã pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Alguns dos prefeitos confirmaram ao jornal que pretendem levar à discussão o fim da concessão da gratuidade a passageiros de 60 a 64 anos nos sistemas de transporte, a exemplo do que já fizeram o governo do Estado e a prefeitura da Capital. Compreensível, já que o pagamento de subsídios às empresas de ônibus, obrigatório para compensar o passe livre de determinadas classes de usuários, sangra os cofres públicos. Eis boa oportunidade para os chefes de Executivo demonstrarem se a preocupação com a austeridade fiscal vai além das palavras.