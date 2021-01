Diadema: a nossa cidade

Do Diário do Grande ABC



Diadema foi construída por gente sonhadora de várias partes do Brasil. Nordestinos, mineiros, paranaenses. E é essa mistura de sotaques e tradições que torna nossa cidade tão especial. Aqui, todo mundo é bem acolhido. Infelizmente, os últimos anos, em especial 2020, não foram fáceis para a maioria do nosso povo. Mas vejo essa nova etapa do nosso ciclo com muita esperança e responsabilidade de fazer do meu quarto mandato o melhor de todos. Além da experiência que tenho hoje, conto com equipe muito capacitada e que conhece Diadema como ninguém. Afinal, é como sempre digo: ninguém faz nada sozinho. O nosso programa de governo foi resultado da contribuição de mais de 900 pessoas. E é ele que vai estampar a parede dos gabinetes de todos os secretários e secretárias. Esse documento é tratado meu com o povo de Diadema.

Não tenho varinha mágica para resolver tudo no primeiro ano, mas até o fim do quarto, a população vai ver os nossos compromissos se tornarem realidade. O Quarteirão da Educação vai sair do papel, vamos retomar a Cultura de Paz com investimento em segurança pública, vamos criar novos postos de trabalho na indústria e no comércio, implantar o programa Diadema Conectada e levar internet de graça para cidade toda. Também vamos investir na qualidade do transporte público com mais abrigos, ônibus confortáveis e garantir a integração nos terminais sem os obstáculos das catracas. Mas o maior desafio de todos será na área da saúde, que foi deixada de lado nos últimos anos e que vamos assumir com a pandemia ainda sem data para acabar. Algumas ações urgentes serão tomadas. A primeira delas é a campanha de conscientização da população contra o coronavírus. É preciso mostrar para as pessoas a gravidade da situação. Se cada um fizer a sua parte, logo voltaremos a ter vida normal.

Também vamos criar comitê de combate à Covid-19 com especialistas que vão orientar nossas ações. E vamos buscar a vacina o mais rápido possível para toda a população, garantindo todas as condições para a vacinação e o atendimento hospitalar. Na área da economia, a Prefeitura vai fortalecer a parceria com comerciantes e pequenos empresários que tanto sofreram durante a pandemia para manter seus negócios abertos e buscar soluções efetivas. Um novo tempo começa em Diadema. A cada mês, você vai perceber essas transformações. Vamos investir em canais permanentes de diálogo e escuta com a população. Essa será a garantia de que estaremos no caminho certo. Nós acreditamos que, somente por meio da participação popular, construiremos cidade melhor.

Com o tempo, você vai voltar a ter orgulho de viver aqui. Vai bater no peito e dizer que Diadema é a sua cidade. A nossa cidade.

José de Filippi Júnior é prefeito de Diadema.



Obrigado, 2020!

‘Se a vida te der um limão, faça com ele limonada’ é um dito popular que pode ser interpretado como ‘tire algo de bom de suas dificuldades’, ou seja, por pior que possa parecer uma situação, sempre haverá algo de útil que podemos aprender e utilizar para nossa evolução terrena. O ano de 2020 foi o que fez a humanidade relembrar dos ensinamentos que Jesus nos apresentou há mais de 2.000 anos, nos dando a oportunidade de exercitar série de virtudes até então relegadas a segundo plano, como a caridade, a solidariedade, a união familiar, a tolerância, a gratidão e principalmente, o perdão, e que somente agora, por conta da pandemia, parece começarmos a praticar. Obrigado, 2020, por nos dar o limão. Agora, cabe a cada um fazer ou não sua limonada.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Francisco

É estranho o silêncio do papa Francisco. Durante algum tempo constou da pauta do Senado argentino o aborto, que foi, no dia 30 de dezembro, em algumas circunstâncias, legalizado. A preservação da vida é sagrada para o catolicismo, mas o papa ficou em silêncio, quando deveria se manifestar com veemência. Não dá para entender.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Posse

Na manhã do dia 1º tomaram posse, na Câmara Municipal de Diadema, os eleitos, na última eleição, para ocuparem os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores (Política, dia 2). Desejo – intensamente – muito vigor, pertinácia, empenho e articulação política do atuante alcaide José de Filippi Júnior, com os demais empossados, com o escopo de tornar a minha amada cidade referência em políticas públicas inclusivas e – acima de tudo – tirar da invisibilidade diademenses que vivem em situações de vulnerabilidade, além de atentar para a mobilidade urbana, devido ao vertiginoso crescimento urbano vertical, principalmente na área central da cidade.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Castigo a SP

O governador de São Paulo, João Doria, castiga os paulistas com aumento de impostos, com a complacência da Assembleia Legislativa, que em outubro aprovou essa barbaridade sem ouvir os setores atingidos. A Secretaria da Fazenda, comandada por Henrique Meirelles, defendeu o aumento culpando a pandemia, sob a alegação de que precisa manter suas obrigações em áreas essenciais como educação, saúde, segurança pública e assistência social. Ao tomar posse, em janeiro de 2019, Meirelles disse que não iria aumentar impostos. Hoje, pelo que se sabe, a arrecadação não caiu; a pandemia teve ajuda do governo federal, nas escolas nenhum investimento; crianças estão sem aulas, sem merenda; escolas fechadas até hoje. A saúde, todo cidadão conhece a dificuldade de se marcar consultas e exames, segurança deveria mudar o nome para insegurança. O andar de cima tem escolta e segurança armada, já no andar de baixo, o cidadão pagador de impostos se vira como pode, para se livrar de assaltos. E a assistência social? Nunca se viu tantas pessoas morando nas ruas. Defender o ajuste fiscal é apostar no caos. Mais desemprego e muitas empresas saindo de São Paulo. Como se pode notar não é preciso ser economista para entender a arapuca que foi armada contra paulistas e paulistanos. Passou da hora de acordar. Os responsáveis pelo cheque em branco, bem como o governador, terão a resposta nas urnas.

Izabel Avallone

Capital

Pedidos

Interessante a reportagem sobre pedidos da população aos prefeitos eleitos e também aos reeleitos na região (Política, dia 1º). Além de saúde e educação, sempre deficientes, outras solicitações, ao meu ver, são habitação, segurança, transporte etc. Sempre as mesmas áreas, que parecem ‘incuráveis’. O que falta? Dinheiro tem. Seria boa vontade? Também há de se ficar atento se os moradores das sete cidades serão atendidos, porque o que bem sabem fazer os prefeitos é passar os quatro anos de mandato jogando a culpa no antecessor. Alguns não terão essa desculpa e os demais precisam mudar o discurso. Que também sejam mais – ou pelo menos um pouquinho – humanos, especialmente o da minha cidade, que já até ganhou o apelido de ‘demolidor do ano’.

Orlando Smênio Soares

São Bernardo

Futebol milagroso

Lendo este Diário, vi reportagem dizendo que o Palmeiras vai decidir a Copa Brasil com o Grêmio, de Porto Alegre (Esportes, dia 31). Com essa pandemia causada pelo novo coronavírus, todas as competições esportivas tinham sido suspensas. E mais recentemente a CBF decidiu dar sequência aos jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro das séries A e B. E o que mais me intriga é saber como esses clubes continuam sobrevivendo, já que parte de suas receitas era oriunda das arrecadações das partidas, agora sem torcida na arquibancada. E o mais interessante são os prêmios em dinheiro anunciados pela CBF. No caso da Copa do Brasil, o campeão receberá R$ 54 milhões e o vice, R$ 22 milhões. Já no Brasileirão, o campeão ganha R$ 31,7 milhões e o vice tem garantido cheque de R$ 30 milhões. Imaginem que até os quatro que estão na faixa de rebaixamento também serão laureados com prêmios em dinheiro, que variam entre R$ 4,6 milhões e R$ 5,5 milhões. Será que alguém poderia explicar de onde a CBF tira tanto dinheiro assim? E notem que a entidade promoveu em 2020 outras competições, inclusive com a Seleção feminina de futebol. Ou será que o Brasil ganhou o título de ‘Futebol Milagroso’?

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema