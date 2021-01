Ex-Cruzeiro, Alex Apolinário sofre parada cardíaca em Portugal e é hospitalizado

03/01/2021 | 18:18



O meia brasileiro Alex Apolinário sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a partida do Alverca, o seu time, contra o Almeirim, pela terceira divisão do Campeonato Português. O jogador foi reanimado com o uso de um desfibrilador, depois sendo encaminhado a um hospital, onde está internado, em recuperação.

A queda de Alex Apolinário, desacordado, durante o primeiro tempo, aos 27 minutos, no meio-campo. A partida, então, foi paralisada, não sendo mais retomada. Uma ambulância chegou ao local, onde o brasileiro foi atendido, deixando o estádio rumo a um hospital, depois de cerca de uma hora.

"O FC Alverca Futebol SAD informa que o atleta Alex Apolinário aparentemente sofreu, no relvado, aos 27 minutos do jogo diante do UFC Almeirim, uma parada cardiorrespiratória. O atleta foi imediatamente atendido pelos profissionais de saúde do FC Alverca Futebol SAD, devidamente treinados, com desfibrilador, que está sempre presente nos jogos e treinos da equipa. Queremos agradecer em primeiro lugar aos Bombeiros e a Ambulância que rapidamente chegaram ao relvado do Estádio e assumiram o socorro ao nosso jogador", publicou o Alverca em seu perfil no Instagram.

Abalados, os atletas e membros da comissão técnica dos times fizeram uma oração coletiva pelo jogador, no círculo central do gramado. "Logo após a roda de orações feita por todos presentes, ao centro do relvado em nosso estádio, Alex Apolinário teve sua situação estabilizada e foi removido, a critério dos socorristas, ao Hospital de Vila Franca de Xira para continuar com sua recuperação. Desejamos e oramos pela total reabilitação de Alex Apolinário", acrescentou o clube.

Alex Apolinário, de 24 anos, está no Alverca desde a temporada 2018/2019. No Brasil, atuou pelas divisões de base do Botafogo-SP, depois passando por Cruzeiro e Athletico-PR.