Biel faz balanço sobre a carreira e desabafa: Errei, mas não matei ninguém!

03/01/2021 | 18:10



Biel que ficou em segundo lugar em A Fazenda 12, participou neste domingo, dia 3, do programa Hora do Faro e justificou os erros e todas as polêmicas em que esteve envolvido no passado de sua carreira.

Para quem não lembra, uma das polêmicas que estampou o nome do cantor negativamente na mídia foi quando ele esteve envolvido em uma acusação de ter assediado uma repórter em meados de 2016. No ano seguinte, ele foi aconselhado por ser empresário a ir morar nos Estados Unidos para a onda negativa acalmar por aqui e o que ele acabou enxergando que não teria sido uma boa estratégia.

O primeiro grande susto foi ter que ouvir da pessoa que administrava a minha carreira na época para eu sumir. O que eu mais queria era me posicionar, expor os fatos reais. Saí do país não sabendo o que ia encontrar lá. Passei um perrengue danado. Não consegui mais ajudar em casa, meus pais tiveram que voltar a trabalhar. Eu perdi muito trabalho!

Além disso, Biel revelou que não estava realmente pronto para a fama repentina quando ainda tinha os seus poucos 16, 17 anos de idade, e que o dinheiro acabou fazendo com que ele deslumbrasse um pouco. Ainda sobre a acusação de assédio, o cantor revela que realmente errou, mas que considera os julgamentos das pessoas um tanto quanto exagerados.

Beleza, errei! Mas não matei ninguém, não roubei. Foi um deslize. Talvez eu não estivesse pronto na época. Eu acho que podia ter tido um melhor posicionamento do que o silêncio.