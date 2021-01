Trump pressiona secretário da Geórgia a recalcular votos a seu favor, diz jornal

03/01/2021 | 17:51



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou ao secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, e pediu que ele "encontrasse" votos suficientes para reverter sua derrota na eleição ocorrida em novembro e vencida por Joe Biden, diz reportagem do jornal The Washington Post.

De acordo com a reportagem, o telefonema extraordinário teria ocorrido no sábado e teve duração de uma hora. O jornal teve acesso a uma gravação da conversa, na qual Trump teria tentado persuadir Raffensperger.

Na ligação, Raffensperger e o conselheiro geral de seu escritório rejeitaram as afirmações de Trump, explicando que o presidente está contando com teorias da conspiração desmentidas e que a vitória do presidente eleito Joe Biden com 11.779 votos na Geórgia foi justa e precisa. Trump, por sua vez, teria rejeitado esses argumentos.

"O povo da Geórgia está com raiva, o povo do país está com raiva", disse ele. "E não há nada de errado em dizer, você sabe, hum, que você recalculou", disse o atual presidente dos Estados Unidos. Trechos da gravação foram publicados pelo jornal em seu site.

Por sua vez, Raffensperger respondeu a Trump que o presidente teria o desafio de que seus dados estariam errados.

Em outro ponto da conversa, Trump disse: "Então olhe. Tudo que eu quero fazer é isso. Só quero encontrar 11.780 votos, um a mais do que nós. Porque ganhamos o Estado". (Equipe AE)