Desempregada, Neusa Borges teve que vender o seu brechó para pagar o aluguel

03/01/2021 | 17:10



Neusa Borges já fez bastante sucesso em algumas novelas da Rede Globo e em uma conversa com Patrícia Kogut, do jornal O Dia, ela revelou que teve que vender o seu brechó por não conseguir arcar com as despesas do aluguel durante a pandemia do novo coronavírus.

A atriz que está atualmente desempregada contou no bate-papo com a jornalista que a situação do brechó já era uma preocupação que ela tinha porque a crise financeira no país estava cada vez mais se agravando, e por conta do isolamento social, ela não conseguia fazer as suas vendas para gerar dinheiro.

- Vendi porque era uma preocupação. Depois, recebi algumas cestas básicas dos amigos que nunca se esquecem de mim e está tudo bem!

E mesmo com o problema em vista, Neusa não perde o sorriso no rosto e tentar tirar da situação o melhor que pode. Lembrando que a atriz está passando o isolamento em Salvador com a família!