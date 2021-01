Após dar festa polêmica, Neymar Jr. embarca de volta para a França

03/01/2021 | 15:11



Como você acompanhou, Neymar Jr. estampou diversas polêmicas neste fim de ano ao organizar uma festa com diversas pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus. E claro, isso não foi visto com bons olhos pelos fãs e seguidores do jogador de futebol.

E mesmo depois de ter acabado as festividades, o evento de Neymar Jr. ainda está dando o que falar! Uma fonte relevou à coluna de Leo Dias, do Metrópoles, que os celulares dos convidados foram realmente confiscados e que todos os 150 convidados, aproximadamente, incluindo dos cantores foram testado ao exame PCR para detectar o Covid-19.

Como seu nome ainda está em alta, Neymar Jr. resolveu dar uma provocada em uma publicação no Instagram. O jogador de futebol compartilhou um click dentro de um avião particular e escreveu alfinetando na legenda:

Para alegria de uns e tristeza de outros: voltando pra casa!