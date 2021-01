SAI registra excesso de veículos sentido São Paulo

Da Redação



03/01/2021 | 14:46



Atualização 15h

SAI (Sistema Anchieta Imigrantes), neste início de tarde, registra excesso de veículos. A Imigrantes tem tráfego congestionado na serra, sentido São Paulo, do km 58 ao km 50, e na Baixada, do km 60 ao km 58. O tráfego está lento na via Anchieta, sentido Capital, do km 55 ao km 49.

A rodovia Cônego Domênico Rangoni está com lentidão, em direção a São Paulo, do km 269 ao km 270, devido ao excesso de veículos.

O movimento de veículos é tranquilo nas demais rodovias e trechos do SAI nesta manhã de domingo, tanto em direção ao Litoral quanto no sentido São Paulo. O tempo está encoberto no trecho de Planalto e bom na Baixada.

Caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de Serra da via Anchieta.

A interligação está bloqueada no Planalto, sentido Litoral, da via Anchieta para Imigrantes, por causa da Operação Subida.

O SAI está em Operação Subida 2X8. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta. Já a subida da serra é realizada pelas pistas sul e norte da Imigrantes e pista norte da via Anchieta.