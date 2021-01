Da Redação



03/01/2021 | 11:43



A Operação Subida já teve início no Sistema Anchieta-Imigrantes. Ela pode ser feita duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta, que apresenta tráfego lento, em direção à Capital, do km 55 ao km 49, devido ao excesso de veículos. A serra da Imigrantes também tem tráfego congestionado, sentido São Paulo, do km 57 ao km 50.

A rodovia Padre Manoel da Nóbrega está com lentidão, sentido São Paulo, do km 276 ao km 274, por causa do excesso de veículos.

A descida é realizada somente pela pista sul da Anchieta.