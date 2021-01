Lautaro Martínez faz 3, Inter de Milão goleia e assume ponta provisória na Itália

03/01/2021 | 10:51



Pode ser poucas horas, mas a Inter de Milão é a nova líder do Campeonato Italiano. Neste domingo, depois de um primeiro tempo equilibrado, a equipe comandada pelo técnico Antonio Conte deslanchou na segunda etapa e goleou o Crotone por 6 a 2, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela abertura da 15.ª rodada, para ultrapassar o rival Milan na tabela de classificação. O grande destaque foi o atacante argentino Lautaro Martínez, autor de três gols.

Agora com 36 pontos, a Inter de Milão assumiu a liderança, mas ela pode ser retomada pelo Milan, que tem dois a menos e mais tarde, a partir das 14h30 (de Brasília), encara o Benevento como visitante. Um empate dos rubro-negros no sul da Itália já basta para perder a ponta para a grande rival. Já o Crotone, com apenas nove pontos, amarga a 19.ª colocação e pode cair para a lanterna caso o Torino vença o Parma, fora de casa, também neste domingo.

Em campo, a Inter de Milão começou melhor. Mas apesar da superioridade dos mandantes, quem abriu o placar foi o Crotone, aos 12 minutos do primeiro tempo, com uma cabeçada de Zanellato. A equipe da casa não demorou para reagir e virou com gols de Lautaro Martínez, aos 20, e Marrone, contra, aos 31. Ainda na etapa inicial, os visitantes igualaram o marcador novamente, com Golemic em uma cobrança de pênalti.

No segundo tempo, a Inter de Milão voltou a dominar a partida e aos 12 minutos ficou novamente à frente do placar após boa jogada entre Lukaku, Brozovic e Lautaro Martínez para o argentino ampliar o placar. Mais tarde, o belga recebeu longo lançamento, ganhou da zaga no corpo e deu tranquilidade para os mandantes na partida com o quarto gol.

Aos 33 minutos, Perisic fez ótima jogada individual, finalizou para defesa do goleiro e Lautaro Martínez aproveitou o rebote para marcar de cabeça e fazer o "hat-trick" (três gols em um jogo). No último ataque da partida, aos 42, Hakimi recebeu cruzamento de Darmian e deu números finais à partida.