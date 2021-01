Após separação, Laura Keller e Jorge Sousa continuam morando juntos, mas com algumas regras

03/01/2021 | 10:10



Laura Keller e Jorge Sousa, campeões da primeira edição do Power Couple, reality da Record TV, anunciaram recentemente sua separação, porém resolveram continuar morando juntos. Em seu Instagram Stories, a atriz e DJ contou que a decisão foi tomada pensando no filho dos dois, Jorge Emanuel, nascido em agosto de 2020 e falou sobre como está sendo a convivência com o ex morando no mesmo teto.

Laura revelou que as brigas diminuíram, e que eles dormem em cômodos separados. Eles devem continuar morando juntos até o bebê crescer mais e Keller conseguir se reestabelecer:

- Uma coisa é fato: a vontade que nós dois compartilhamos é que não tenha mais brigas, mais estresse, desgaste de energia, de saúde. Até porque o Jorge Emanuel não merece escutar escândalo meu e do Jorge. A gente está amigo. (...) Agora de manhã, a gente conversou, dialogou numa boa, coisa que não era possível como casal. Então, talvez como amigos, as cobranças de casal, que acabam prejudicando, não tem isso. Foi interessante, analisando. Gostei.

Mas a pergunta mais feita ao agora ex-casal é: e quando eles começarem um possível relacionamento com outras pessoas? A atriz então respondeu que futuros namorados estão proibidos de visitar a casa:

- Perguntam: se ele arrumar uma namorada, ela vai poder ir em casa? Não, não vai poder vir aqui! Eu falei com ele que uma coisa que eu não acho legal é trazer mulher ou eu trazer alguém para dentro de casa. Isso está fora de cogitação, isso não existe. Por enquanto, essas serão as regras, vai ser assim.