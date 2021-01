Boca Juniors e River empatam em clássico antes das semifinais da Libertadores

02/01/2021 | 23:44



Rivais de Palmeiras e Santos nas semifinais da Copa Libertadores, a partir do próximo meio de semana, Boca Juniors e River Plate entraram em campo neste sábado, no Estádio La Bombonera. E empataram por 2 a 2 em um clássico bastante movimentado, com três gols no segundo tempo e duas expulsões.

Foi assim como se passou a se chamar a Copa da Liga Profissional após o falecimento do craque. E o empate deixou tudo embolado no Grupo A da Fase Campeão do torneio. A uma rodada do fim, os rivais estão empatados na liderança com oito pontos. Só um time avançará à final, sendo que os últimos compromissos vão ser disputados no próximo sábado, novamente em meio aos confrontos das semifinais da Libertadores.

Mesmo com a proximidade dos confrontos da Libertadores, os rivais escalaram praticamente a força máxima neste sábado, com uma exceção sendo Tevez, que, ainda assim, foi acionado por Miguel Angel Russo durante o segundo tempo.

Em campo, os rivais apresentaram estilos quase opostos: o River tocava bem a bola, valorizava a posse e jogava pelos lados do campo. Já o Boca aproveitava os espaços do adversário e exibiu mais eficiência.

Inicialmente dominado pelo River, o Boca saiu na frente aos dez minutos, com um gol marcado por Ramon Abila, completando um cruzamento de Emmanuel Mas. O clássico ficou mais movimentado na etapa final, com o visitante passando a ter vantagem numérica aos 13, após a expulsão de Jorman Campuzano. Mas demorou a aproveitá-la.

Só que em um intervalo de três minutos, o River conseguiu a virada. E com dois gols de cabeça. Eles foram marcados por Federico Girotti, aos 29, e Borré, aos 32, após cruzamentos de Montiel e Ignacio Fernández, respectivamente.

Só que aí o River também teve um jogador expulso, Enzo Peres, deixando cada time com dez jogadores em campo. E o Boca foi eficiente para arrancar o empate em uma jogada construída por Tevez e concluída por Sebastian Villa aos 41 minutos.

Agora, os times se concentram de vez nos confrontos com os times paulistas, ambos na Argentina. Na terça-feira, o River Plate vai receber o Palmeiras em Avellaneda. Já no dia seguinte, o Santos atuará no estádio que foi palco do clássico desse sábado para atuar diante do Boca Juniors.