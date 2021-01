Ausa que agitou Santo André

Ademis Medici



03/01/2021 | 00:01



“O marido e a esposa são iguais perante Deus e devem, por isso mesmo, ser iguais perante a sociedade.”

Dom Jorge Marcos de Oliveira em conferência promovida pela Ausa e realizada em 6 de agosto de 1955 na Biblioteca Municipal de Santo André, então situada na Rua Coronel Alfredo Flaquer.

A conferência virou manchete do jornal da Ausa, em texto assinado por Admar M. Campos.

Temos folheado e lido com muito prazer a coleção de O Universitário, dirigido por Aldo Thomaz e que tinha no Dr. Admar o seu editor-chefe.

Órgão oficial da Ausa (Associação dos Universitários de Santo André), a publicação demonstra que muito da agitação da juventude andreense de então passava pelas atividades da entidade, que na década seguinte chegou a trazer Chico Buarque para cantar em sua sede, na Rua Coronel Oliveira Lima.

Hoje Memória divide com vocês as notícias de agosto de 1955 perpetuadas pelo O Universitário.

Naquele tempo, Luiz Boschetti era o prefeito de Santo André, dom Jorge Marcos de Oliveira vivia seus primeiros tempos como bispo da região, e entre os universitários formados em odontologia prestigiavam a Ausa vários profissionais que fizeram história.

OS DENTISTAS

Dr. Walter Ribeiro

Dr. Oswaldo Brancaglione

Dr. J. de Paiva Lino

Dr. Takashi Fuginami

Dr. Elias Luiz Zampieri

Dr. Luiz Penelli

Dr. Gary Jesse Montenegro

Dr. Nelson Mauricio de Oliveira

Dr. Nicolau Janone Filho

Dr. Renato Tonon

Dr. Oduvaldo de Lima

Dr. Enéas Lima

Dr. Francisco Silvestre Custódio

Seus consultórios espalhavam-se pelo Centro Histórico de Santo André, entre as ruas Coronel Oliveira Lima, Senador Flaquer, Bernardino de Campos, Gertrudes de Lima, Praça do Carmo, General Glicério, Largo da Estátua, Rua Campos Sales e início da Avenida Industrial. Ao centro desta geografia andreense, a sede da Ausa, à Rua Coronel Oliveira Lima, 279, segundo andar – onde um dia o Chico cantou.

MATEMÁTICA

Acylino Bellisomi escrevia sobre a matéria nos ginásios: “(...) A Ausa estará lutando para elevar o nível de nosso ensino médio, para que o nosso ginasiano, pelo estudo da matemática, possa pelo menos ganhar um pouco de agudeza intelectual”.

MÚSICA CLÁSSICA

Os universitários andreenses reuniam-se periodicamente em atividades como a ‘Audição de Discos’. Na segunda audição, vejam só, obras de Riminski-Korsakow.

O PALETÓ VERDE

Rubens Awada – depois médico conceituadíssimo – assinava a página Society Anonymous, usando o pseudônimo ‘Bimbraim’ – que todos sabiam que era ele mesmo.

“Os amigos do alheio levaram, sem permissão, o estrondoso paletó verde listrado que o acadêmico de Farmácia José Carlos Barberi exibiu aqui na Ausa quando do party em homenagem ao professor Francisco Degni. Sem dúvida nenhuma esses larápios têm bom gosto.”

PROFECIA

“Você, Carmem Miranda, Noel, Chico Alves e muitos outros não conseguirão morrer, pois são músicas, são gestos de uma audiência.”

De um texto em que o autor (a) assina, simplesmente, ERA.

OS MÉDICOS

Dr. Walter Vitelli Lorenzini

Dr. Jansen Dell’Antonia

Dr. Jorge Cavendish

Dr. Orlando Gaiarsa

Dr. Mario Bolonha Campos

OS ADVOGADOS

Dr. Homero Faria Borges

Dr. Danilo Umburanas

Dr. Clovis Sidney Thon

Dr. Celso de Almeida Sampaio

Dr. Manoel Antonio Lopes

Dr. José Osório

Dr. Cid Flaquer Scartezzini

Dr. Dione Prado Stamato

Dr. Mario de Luca

Dr. Calixto Antonio

Dr. Luiz Lobo Neto

Diário há meio século

Domingo, 3 de janeiro de 1971 – ano 13, edição 1425

Manchete – Recrudesce a luta no Oriente

Região Metropolitana – Os 40 quilômetros que separam Mauá do Centro de São Paulo, via Santo André, São Caetano, Ipiranga, poderão ser percorridos em 20 minutos, depois de concluídas as obras das marginais do Rio Tamanduateí. As obras começaram, mas seguem lentas.

Editorial – “Nenhum prefeito deve onerar o orçamento do seu sucessor com obras transferíveis, senão com obras de imediato benefício do povo.”

Gente – Carla Pollone, andreense, trabalha como manequim na Itália, conforme Ana Regina, na coluna No Mundo de Eva.

Em 3 de janeiro de...

1916 – Os irmãos Gianotto e Octaviano Dal Médico, empresários dos dois cinemas de Santo André, fizeram fusão.

1921 – Divulgado o recenseamento federal na região: população: 24.014 habitantes (17.427 nacionais, 6.587 estrangeiros).

Entre as profissões, 5.024 operários e jornaleiros.

Prédios urbanos, 1.972; prédios rurais, 2.177.

Estabelecimentos industriais: 121.

Destacavam-se as 29 olarias, as 15 serrarias, as 12 fábricas de móveis e cadeiras e as oito tecelagens.

A parte agrícola era forte, com produção de frutas, cereais, leite, mel e vinho.

1936 – Agentes da Delegacia de Ordem Social prendem Patrícia Galvão (a Pagú) e sua irmã Silvéria Galvão, professora do Grupo Escolar de Santo André, acusadas de agitadoras e integrantes do Partido Comunista.

1956 – A Polícia Rodoviária construiu uma oficina provisória em São Bernardo para recuperação de motocicletas do policiamento das estradas. Cerca de 70 daqueles veículos estavam praticamente imprestáveis.

Santos do dia

- Genoveva (Paris, França, 422-502). Padroeira da cidade de Paris, Sua história como protetora da França tem dois episódios significativos e sempre citados: a resistência aos hunos e o auxílio dos moradores do campo à cidade que vivia na penúria.

- Antero. Papa. Morreu em 3 de janeiro de 236.

- Florêncio. Bispo.