Real Madrid vence Celta no seu 1º jogo em 2021 e ultrapassa o Atlético

02/01/2021 | 19:34



Ainda que com três jogos a mais do que o seu principal concorrente, o Real Madrid saltou para a liderança do Campeonato Espanhol. Com um gol e uma assistência de Marco Asensio e Lucas Vázquez, cada, derrotou o Celta de Vigo, de Eduardo Coudet, por 2 a 0, em casa, pela 17.ª rodada, no seu primeiro jogo em 2021.

O triunfo levou o Real aos 36 pontos, um a mais do que o Atlético de Madrid, que tem três jogos a disputar, o primeiro deles neste domingo, quando vai visitar o Alavés. Já o Celta, em recuperação desde que Coudet chegou ao clube, após passagem pelo Internacional, parou nos 23 pontos, na oitava colocação. Ainda assim, o time soma seis triunfos, um empate e apenas duas derrota com o treinador, que não havia ficado no banco no primeiro revés da equipe desde a sua chegada.

Neste sábado, o Real teve uma atuação segura diante do Celta, que até dominou a posse de bola - 59% a 41% -, mas pouco ameaçou, só acertando uma vez a meta de Courtois. Para isso, também pesou o gol marcado logo no início, aos cinco minutos do primeiro tempo, de cabeça, por Vázquez, após levantamento de Asensio.

Para dificultar a situação do Celta, Iago Aspas se machucou, precisando ser substituído, logo no começo da etapa final. E o segundo gol do Real veio logo depois. Modric interceptou passe errado de Murillo e passou para Vázquez, que acionou Asensio. Ele bateu de esquerda, na saída de Blanco, e fez 2 a 0.

Com a vantagem, Zidane aproveitou para dar ritmo de jogo a Hazard, que tem sofrido com lesões nesta temporada e atuou por cerca de 20 minutos, substituindo Asensio. Casemiro foi titular no meio-campo, com Vinicius Junior deixando o banco durante a etapa final.

Também neste sábado, o Valladolid, fora de casa, fez 1 a 0 no Getafe, graças ao gol do israelense Shon Weissman, aos 37 minutos do primeiro tempo. O time visitante agora é o 14.º colocado, com 18 pontos, logo à frente do Getafe, que parou nos 17.