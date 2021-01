Sou o vereador que mais se opôs a Morando, diz Joilson

Daniel Tossato



03/01/2021 | 03:27



O vereador Joilson Santos (PT) deflagrou crise no PT de São Bernardo na primeira sessão do ano. Depois de votar a favor de Estevão Camolesi (PSDB) para presidir a Câmara, em alinhamento ao governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), disparou contra os correligionários.

Joilson surpreendeu ao ir contra a candidatura oposicionista na eleição ao comando do Legislativo, liderado por Ana Nice (PT). Camolesi foi eleito para dirigir a casa neste ano e no próximo com 25 votos – dos 24 situacionistas e o de Joilson.

“Votei em Camolesi porque ele me pediu e porque tenho relação de amizade com o vereador. Além do mais, também votei no Pery e no Ramon e nunca deixei de de fazer oposição ao Orlando Morando”, comentou Joilson, em referência às eleições de Pery Cartola (PSDB), em 2017, e de Ramon Ramos (PDT, morto em 2019), em 2018. “Aliás, sou o vereador petista que mais faz oposição na Câmara. Mais até que Ana Nice.”

O racha aconteceu em meio aos questionamentos de desempenho da bancada petista na Câmara no primeiro mandato de Morando e o resultado eleitoral do ano passado – que conferiu vitória ao tucano no primeiro turno e, de quebra, reduziu o bloco do petismo na casa, perdendo uma cadeira. Durante os quatro primeiros anos da gestão tucana, a crítica dentro do diretório do PT era recorrente sobre oposição branda, quando existia, contra a administração do PSDB.

Joilson admitiu ter recebido ligação do presidente do PT municipal, Cleiton Coutinho, para discutir o assunto. “O presidente do partido me ligou e pediu união no PT, mas expliquei que eu ter votado nesse ou naquele não quer dizer que estamos desunidos”, discorreu, para, na sequência, reconhecer que pode ser alvo de apuração dentro da sigla. “Não sei se serei punido, mas se for encararei com tranquilidade. Quero começar 2021 em paz.”