Bispo pede que empossados trabalhem com olhar social

Vanessa Soares Oliveira



03/01/2021 | 02:15



O bispo da Diocese de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini, pediu que prefeitos e vereadores empossados na sexta-feira tenham olhar social na condução de seus mandatos. O pedido foi feito na primeira missa do ano celebrada pelo líder religioso, realizada também na sexta, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André.

“Hoje (na sexta) os novos prefeitos e vereadores tomam posse dos seus cargos no Brasil inteiro. Cargos que são serviços a favor do povo. Rezemos para que se comportem como servidores do povo e que possam implementar políticas públicas em favor da população, em especial os mais carentes. Que ajam com responsabilidade e dignidade, conforme exige o cargo”, declarou o bispo diocesano.

Dom Pedro lembrou que a pandemia de Covid-19 trouxe reflexos nas mais variadas camadas da sociedade brasileira, uma vez que ceifou vidas e empregos, ampliando a desigualdade no País. “Esta pandemia evidenciou no Brasil, o abismo que nos divide entre ricos e miseráveis. O desemprego, a fome e o desespero estão presentes. E a Palavra de Deus que nós ouvimos exige de nós uma resposta urgente para sermos promotores da justiça e da paz. Vencendo o mal fazendo o bem.”

Em entrevista ao Diário no fim do ano passado, dom Pedro comentou que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC é ferramenta vital para construção de políticas públicas para impulsionar as boas gestões nas sete cidades. “O futuro das sete cidades é agir com políticas públicas, e não de forma separada, mas juntas. Temos todos os municípios interligados. Já que existe esse organismo, e que foi, graças a Deus, preservado até hoje, é preciso valorizar, implementar e gerir bem esse instrumento.”

Na celebração da primeira missa do ano, dom Pedro também desejou feliz Ano-Novo aos fiéis e conclamou a esperança como uma das palavras de ordem para 2021. “Desejo a todos um ano novo de paz, de alegria, e também de muito trabalho em favor do Reino de Deus. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz: Jesus, o filho de Deus, nascido de Maria. Essa é a nossa fé, nossa esperança que não nos deixa desanimar, porque Cristo é a nossa paz”, discorreu. “Somos convidados a termos uma vida humilde e simples, sem luxo, sem consumismo desenfreado, sem gastar em coisas que não servem para nada, abrindo espaço para a solidariedade."