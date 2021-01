RB Leipzig assume liderança e Schalke completa 30 jogos sem vitórias no Alemão

02/01/2021 | 18:49



Pode até ser que dure apenas um dia, mas o Campeonato Alemão terminou o sábado com um novo líder. Fora de casa, o RB Leipzig derrotou o Stuttgart por 1 a 0, em partida válida pela 14.ª rodada, e saltou para a primeira posição, que poderá ser retomada pelo Bayern de Munique no domingo.

O RB Leipzig agora tem 31 pontos, contra os 30 dos bávaros, que vão receber o Mainz neste domingo, e os 28 do Bayer Leverkusen, que perdeu para o Eintracht Frankfurt, por 2 a 1, neste sábado. Já o Stuttgart é o 11.º colocado, com 18.

Não foi fácil para o RB Leipzig conquistar a vitória, especialmente porque o sueco Emil Forsberg desperdiçou um pênalti aos 22 minutos do primeiro tempo. Mas o espanhol Dani Olmo definiu a vitória também aos 22, mas da etapa final. Foi a confirmação do predomínio do RB Leipzig, que finalizou mais do que o dobro de vezes do que o time da casa - 22 a 10.

Já as esperanças do Schalke de iniciar uma nova fase com a chegada do técnico Christian Gross não se materializaram neste sábado, com o jejum de vitórias do time chegando aos 30 jogos no Campeonato Alemão, desde a última temporada, com a derrota por 3 a 0 para o Hertha Berlin, fora de casa. O novo tropeço deixou o time a apenas um confronto de igualar o recorde negativo histórico da competição.

Gols de Matteo Guendouzi, aos 36 minutos do primeiro tempo, Jhon Cordoba, aos 7, e Krzysztof Piatek, aos 35 da etapa final, acabaram com a sequência de três jogos sem vitória do Hertha e aprofundaram a crise no Schalke. O time da capital alemã, que escalou como titular o brasileiro Matheus Cunha, chegou aos 16 pontos, na 12.ª posição.

Lanterna do Alemão, com somente 4 pontos, o time de Gelsenkirchen receberá o Hoffenheim no próximo fim de semana, quando poderá igualar o recorde indesejado do Tasmania, na década de 1960.