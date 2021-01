Fernando Zor manda mensagem de aniversário para Maiara por meio de um avião

02/01/2021 | 17:10



Parece que Fernando Zor e Maiara estão realmente de bem e que o namoro está mais leve do que das últimas vezes que o casal teve que terminar o romance. E para comemorar mais um ano de vida de Maiara, o cantor acabou inovando no presente.

Para quem não sabe, a artista estava comemorando mais um ano de vida na última sexta-feira, dia 1º. O casal junto com as filhas do cantor, acabaram viajando para Balneário Camboriú para comemorar o ano novo por lá!

Mas o que Maiara não esperava era receber uma mensagem de aniversário de seu passarinho nessa viagem toda por meio de um avião. Pois é, Fernando Zor resolveu presentear a amada com um avião sobrevoando a praia em que eles estavam para ela ver a mensagem dele.