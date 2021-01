Nicki Minaj compartilha foto mostrando pela primeira vez o rostinho de seu filho,

02/01/2021 | 16:10



Nicki Minaj que se tornou mamãe no começo de outubro do ano passado, finalmente foi até o Instagram mostrar o rostinho de seu filho, que ainda não teve o seu nome revelado pela cantora.

O Papai Urso, como foi apelidado a criança, apareceu deitadinho no bebê conforto com diversas roupas e tem até body da Versace. Além disso, o pequeno ainda vestiu uma corrente de rapper que ficou verdadeiramente uma gracinha.

Nesta mesma postagem, Nicki Minaj resolveu mandar um recado de ano novo para os seus fãs e seguidores das redes sociais, e escreveu na legenda da publicação:

Desejo a vocês um ano novo feliz e próspero. Obrigada por todo o amor e apoio que me deram durante esta jornada, significa muito para mim. Ser mãe é, de longe, o trabalho mais recompensador que eu já tive. Quero enviar amor a todas as mamães super-heroínas por aí. Um grande abraço para todas as mulheres que estiveram grávidas neste momento difícil.