02/01/2021 | 15:38



Morreu no dia 31 José Dantas Irmão, mais conhecido como Zelão, criador e proprietário da Cantina do Zelão, com duas casas no Centro de São Bernardo. Complicações decorrentes da Covid-19 foram a causa do óbito. O estabelecimento ganhou fama graças ao caldo de mocotó, feito também à moda do rei, versão cozida com grão-de-bico, linguiça, paio e costelinha defumada.



A Cantina do Zelão se transformou em ponto de referência da gastronomia nordestina em São Bernardo. O caldo de mocotó inaugurou o Bar do Zelão, em 1977, na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Rua João Basso, na quadra do então Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, hoje do ABC.



O bar passou a ser um dos endereços informais do próprio sindicato, nos momentos de normalidade político-sindical e quando das greves e intervenções. O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos frequentadores habituais.



As paredes da Cantina do Zelão, inaugurada em 1989 na Rua Jurubatuba, são decoradas com quadros trazendo reportagens do estabelecimento, a maior parte publicada pelo Diário.

Devido às restrições para tentar conter a disseminação da Covid, a casa funcionava em sistema de retirada ou delivery, mas, após a morte, encontra-se fechada.



DO SITE DA CANTINA

