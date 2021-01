Obituário - 3/1/2020

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



02/01/2021 | 23:59



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, 31 de dezembro

Maria Aparecida Laureano, 97. Natural de Restinga (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maximino Garcia Martinez, 94. Natural da Espanha. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Eva Alves da Silva, 88. Natural de Carlópolis (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Maria Alves Braga, 87. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

João do Monte Torres, 84. Natural de Alto Longa (Piauí). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 31, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Percilia de Lima Pereira, 81. Natural de Monte Azul (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pensionista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Mandro, 81. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Carvalho Bortoleto, 77. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jesulino Antonio Alves, 76. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no Jardim Nove de Julho, em São Paulo, Capital. Dia 31, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Antonia Dauziza Rodrigues, 74. Natural de Catunda (Ceará). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Adair Grocco, 73. Natural de Indiana (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Joaquim Beirão da Silva, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Ana Lúcia de Souza, 67. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 31. Memorial Phoenix.

Maria Cecília Grillo Teruel, 67. Natural de Aguaí (São Paulo). Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Daí 31. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Manuel Mesquita dos Santos Pires, 61. Natural de Portugal. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Neves dos Santos da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Bertelli Galati, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Supervisor de vendas. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Almir Gonçalves Eufrazio, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

Marcos Aurélio Libert, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Marek, em Santo André. Funcionário público. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isis Teresa da Silva, 34. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Analista de atendimento. Dia 31. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

José Dantas Irmão (Zelão)

(Sousa, Paraíba, 28-11-1948 – São Bernardo, 31-12-2020)

Ele inaugurou o Bar do Zelão, em 1977, e a Cantina do Zelão, em 1989, tornando-se o Rei do Caldo de Mocotó de São Bernardo. E parte aos 72 anos.

Zelão era filho de Raimundo Dantas da Silva e Luzia Alves de Oliveira. Deixa a esposa Lúcia de Fátima Alves Dantas e cinco filhas: Rosemeire, Rosana, Luciana I, Luciana II e Luiza. Foi sepultado no Jardim da Colina, em São Bernardo.



Pedra Botecchia, 91. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

João Mendes, 88. Natural de Monte Azul (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Marleni Antonia Fernandes, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 31 de dezembro

Neusa Aparecida Pedro Marques, 69. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Antonio Borges de Lima, 69. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Osvaldo José dos Santos, 67. Natural de Contendas do Sincorá (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Cemitério Municipal.

Geraldo Ribeiro dos Santos, 54. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 31. Cemitério Municipal.

Rinaldo Aguiar de Souza, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Alessandro de Souza da Silva, 26. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Autônomo. Dia 31, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 31 de dezembro

Alice Maria Pires, 83. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 31, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Severino Manuel de Lima, 73. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Raimundo José de Souza, 70. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Aparecida Previatelli de Lima, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Sebastião, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Marlene Rodrigues de Lima, 69. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Dalice Oliveira Santana, 50. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Manoela Martins dos Santos, 31. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 31. Vale dos Pinheirais.

Gustavo Soares Molina, 30. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Metalúrgico. Dia 31. Vale dos Pinheirais.