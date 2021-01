Apostar pela Rede é fácil, rápido e cada vez mais seguro

Da Redação

Do Garagem360



02/01/2021 | 14:18



Um antigo temor de quem nunca fez uma aposta esportiva pela internet, a questão da segurança de dados e valores dos clientes, já está cada vez mais se tornando coisa do passado. Com o avanço da tecnologia e o rigor internacional para certificar e fiscalizar as empresas que atuam no segmento – sem dúvida um dos que mais movimentam quantias em todo o planeta -, os milhões de usuários já dispõem de mais salvaguardas na hora de jogar.

Um exemplo a ser seguido é o da própria líder mundial em termos de apostas pela internet, a britânica Bet365, fundada no ano 2.000 e com cerca de 20 milhões de clientes em todo o planeta. Neste bookmaker, que tem certificação de licenciamento na própria Inglaterra, em Gibraltar e em outras localidades como a Austrália, é usada a tecnologia de criptografia SSL de 128 para proteger os dados dos jogadores contra hackers.

A empresa faz uso de geradores de números aleatórios para produzir os resultados de todos os jogos virtuais. Isto na prática garante aos jogadores um resultado justo e verdadeiramente aleatório. Nem o operador nem o provedor do software são capazes de qualquer manipulação de resultados. O site também é auditado pela eCogra.

Buscar tal nível de sofisticação tecnológica para a proteção de valores e dados é sempre desejável, assim como a importância de se dar preferência a sites com navegação mais fácil e opções de qualidade tanto para PCs e notebooks quanto para aparelhos celulares, por exemplo. Este, mais uma vez, é um diferencial presente na Bet 365 que tem garantido à empresa um altíssimo índice de aprovação e satisfação entre os usuários.

E em relação aos métodos de pagamento? Mais uma vez não há como negligenciar tal item. Há empresas que trabalham apenas com catões de crédito de bandeiras mais famosas em todo o mundo. O brasileiro normalmente aprecia muito o boleto bancário, disponível também na Bet365.

Com o avanço da tecnologia as pessoas não precisam mais se deslocar para algum lugar específico para fazerem suas apostas. Basta ter um simples aparelho móvel e internet de qualidade que o apostador já pode fazer seu lance e iniciar a diversão.

Nos sites das grandes empresas existe uma enorme variedade de eventos esportivos em modalidades tão diversas quanto o futebol e o hóquei, além dos e-games muito comuns entre as pessoas mais jovens e as opções de cassino como o pôquer e as partidas de roleta.

Nas plataformas de empresas como a Bet365 é possível encontrar transmissões ao vivo de mais de uma partida de futebol ou de outros esportes e o interessado também precisa pesquisar sobre o streaming que estas casas podem oferecer. Ninguém gosta de uma imagem que “cai” toda hora ou que está quase sempre com chuvisco, por exemplo.

Por fim, não existem mais qualquer preocupação em relação à legalidade de apostas pela internet, pois no Brasil a atividade foi regulamentada há exatos dois anos, em dezembro de 2018. Assim, prepare-se para muita diversão e, claro, amplas possibilidades de ganhos financeiros!