02/01/2021 | 14:11



Depois de um 2020 para lá de conturbado, Andressa Suita começou o ano de 2021 acertando no pé e mostrando que ex é ex, e que o passado fica realmente no passado.

Segundo o colunista, Léo Dias, do Metrópoles, a ex esposa de Gusttavo Lima decidiu que na virada do ano ficaria acompanhada de seus dois filhos com o cantor, Samuel e Gabriel, e ao lado de alguns amigos e da família.

Para quem não lembra, recentemente Andressa foi vista dando uma leve espiadinha no ex-marido, com quem foi casada por nove anos e que se separaram recentemente.