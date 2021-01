Após passar virada do ano com muitas dores, Sammy Lee é hospitalizada

02/01/2021 | 14:11



Sammy Lee levou um verdadeiro susto durante a virada do ano, tudo porque estava reclamando de fortes dores na barriga e neste sábado, dia 2, a esposa de Pyong Lee resolveu contar para os seus seguidores o que estava acontecendo.

Em alguns vídeos publicados em seus Stories, a influencer comentou que precisou ser internada para ter que tratar uma gastroentercolite aguda, que nada mais é do que uma inflamação no estômago e no intestino.

- Estou no hospital porque tive gastroentercolite aguda. Um dia depois do Natal senti que meu estômago não estava muito legal, achei que tinha sido algo que eu tinha comido. Foi só piorando. Eu estava mega mal, vomitei... Sentia dor no estômago tanto que eu sentava no chão e chorava.

Sammy ainda aproveitou para tranquilizar os fãs e comentou que realizou outros exames, como o do novo coronavírus, mas que deu negativo.

- Fiz exame de sangue e de Covid, mas deu negativo. Comecei a tomar remédios e passei a virada do ano com dor. A minha imunidade baixou! Estou retornando agora. Meus remédios acabaram e preciso ver o que tomar para melhorar minha imunidade.

Esperamos que ela melhore o mais rápido possível!