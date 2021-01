Gustavo Mioto estaria confirmado para o Big Brother Brasil 21

02/01/2021 | 14:10



Como você viu, listas e mais listas de celebridades que podem estar presentes no Big Brother Brasil 21 estão sendo compartilhadas nas redes sociais e anteriormente, Leo Dias, do Metrópoles teria confirmado que Fiuk estaria presente no reality show.

E neste sábado, dia 2, o jornalista apareceu novamente com mais uma quentinha sobre a casa mais vigiada do Brasil e confirmou que Gustavo Mioto vai se juntar com o filho de Fábio Jr. no BBB 21.

Segundo Leo Dias, o sertanejo vai estar na ala das celebridades (camarote), mas ele ainda não assinou o contrato com a emissora. E assim como Fiuk, Mioto já está mobilizando uma verdadeira equipe para cuidar de suas redes sociais enquanto estiver confinado.

CONFUSÃO!

O BBB 21 nem começou e já está sendo um dos assuntos mais comentados no Twitter por conta de alguns italianos que estão ansiosos para que o reality brasileiro dê início. Isso mesmo, nem são os próprios brasileiros que estão comentando tanto sobre o assunto!

O problema em si se deu porque os italianos prometeram promover uma verdadeira vingança contra os brasileiros que votaram para salvar uma conterrânea que disputa o Gran Fratello VIP - que nada mais é do que uma versão do Big Brother, na Itália.

A brasileira que está dentro do reality é uma catarinense que já foi alvo de diversas polêmicas da temporada, como por xenofobia e os brasileiros acabaram tomaram as suas dores. E como um dos italianos que estava disputando contra ela era favorito do público, eles acabaram ficando um pouco mordidos com a situação.

Eita!