Após cirurgia de retirada de tumor, Fátima Bernardes inicia o ano reflexiva: 'Sobrevivemos'

02/01/2021 | 12:11



Assim como a maioria das pessoas, o ano de 2020 não foi fácil para Fátima Bernardes. Porém, além da pandemia, a apresentadora teve que enfrentar algo ainda mais delicado: o diagnóstico de um câncer no útero, em estágio inicial. Após compartilhar seu drama com o público, ela passou por uma cirurgia no começo de dezembro para retirada do tumor.

Com tantos desafios, Fátima fez um post em seu Instagram posando com o namorado, Túlio Gadelha, e refletindo sobre o ano que passou:

2020 não foi fácil pra ninguém. Mas nós sobrevivemos e precisamos agradecer por isso e manter a esperança de que 2021 será melhor. Com mais saúde, amor e respeito uns pelos outros, escreveu ela, que ainda deu um conselho para seus seguidores para o novo ano:

Que a gente não se esqueça de aproveitar cada dia do ano que está chegando porque cada minuto importa.