Operação Comboio segue em vigor na Anchieta em direção à Baixada

02/01/2021 | 10:35



Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), informa que continua em vigor a Operação Comboio na Anchieta ao motorista que segue em direção à Baixada Santista. A iniciativa é a partir da praça de pedágio da via. Os motivos, elega, é a neblina, que prejudica a visibilidade.



Ainda segundo a Ecovias, o mesmo motivo bloqueia a interligação planalto nos sentidos Capital e também Litoral, da Anchieta para a Imigrantes. Não há outros pontos de lentidão nas rodovias do SAI. Caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da Anchieta.

Com tempo encoberto, com neblina no topo de serra, o SAI está com Operação Normal (5X5). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas Sul da Anchieta e da Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas Norte das duas rodovias.