Vitória Strada anuncia seu noivado com Marcella Rica: - Eu disse sim!

02/01/2021 | 10:11



O ano de 2021 mal começou e já temos o primeiro casal de famosas anunciando seu noivado. Vitória Strada e Marcella Rica mostraram a novidade em suas redes sociais na última sexta-feira, dia 1º.

As duas atrizes assumiram o romance em 2019 e durante a quarentena, ficaram ainda mais unidas. Quem fez o pedido de casamento foi Marcella, com direito até a cenário especial com um lettering luminoso que dizia Casa Comigo? Ela também se declarou em seu Instagram:

2021 começou bem, bem lindo! Te amo!

Nos comentários, Vitória escreveu em inglês Eu disse sim!

Vários famosos deram parabéns ao casal nas publicações das duas, entre elas Claudia Raia, que tem costume de criar um vínculo especial com as atrizes que vivem suas filhas na ficção, chamando todas de filhas. A atriz interpretou a mãe da personagem de Marcella Rica em A Lei do Amor, novela exibida entre 2016 e 2017:

Lindas demais, mandou muito bem filhota, escreveu Claudia.