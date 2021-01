Com show de LeBron e Anthony Davis, Lakers derrotam Spurs

02/01/2021 | 09:36



Com um calendário elaborado para diminuir o número de viagens, e assim evitar um risco maior de contaminação da covid-19, o Los Angeles Lakers fez na rodada de sexta-feira da NBA a segunda partida seguida contra o San Antonio Spurs como visitante, no Texas, e venceu pela segunda vez o rival. Mais equilibrado que o duelo da última quarta-feira, o atual campeão ganhou por 109 a 103 graças a um show da dupla LeBron James e Anthony Davis.

LeBron James saiu de quadra com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 26 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, além de duas roubadas de bola. Já Anthony Davis teve 34 pontos e 11 rebotes, sendo o responsável por converter as cestas dos Lakers nos momentos mais críticos do último quarto. O time da Califórnia tem agora quatro vitórias e duas derrotas neste início de temporada regular.

Keldon Johnson fez grande partida pelos Spurs - que tem uma campanha negativa de dois triunfos e três derrotas - ao anotar um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 26 pontos e 10 rebotes, seguido em sua equipe por DeMar DeRozan, que teve 23 pontos, nove rebotes e sete assistências.

Também no Texas, o atual vice-campeão não teve a mesma sorte dos Lakers. Mesmo com a volta do astro Jimmy Butler após ausência de duas partidas por causa de uma lesão no tornozelo, o Miami Heat foi derrotado pelo Dallas Mavericks por 93 a 83.

O destaque da partida foi o esloveno Luka Doncic que, em pouco menos de 36 minutos em quadra, foi responsável por 27 pontos, 15 rebotes e sete assistências para os donos da casa. Tim Hardaway Jr. encerrou a noite com 18 pontos, três assistências e dois roubos de bola e viu Dorian Finney-Smith contribuir com 12 pontos e cinco rebotes.

Pelo Heat, Bam Adebayo se destacou com 19 pontos, 11 rebotes e quatro roubos de bola e recebeu ajuda de Avery Bradley (15 pontos) e de Tyler Herro (11 pontos). Butler teve atuação apagada com dois pontos (nenhum acerto nos arremessos de quadra), três rebotes, duas assistências e dois roubos de bola.

No lado leste, o Atlanta Hawks se valeu de uma grande atuação coletiva para vencer o Brooklyn Nets por 114 a 96, em Nova York, devolvendo a derrota que sofreu na última quarta-feira. O time da Geórgia teve nada menos que todos os seus cinco titulares com pelo menos 12 pontos. O destaque individual foi Deandre Hunter, com 23 pontos e seis rebotes. Pelos mandantes, o melhor em quadra foi Kevin Durant com 28 pontos, oito rebotes, quatro assistências e duas roubadas de bola.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 93 x 108 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 96 x 93 Boston Celtics

Dallas Mavericks 93 x 83 Miami Heat

Brooklyn Nets 96 x 114 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 126 x 96 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 109 x 130 Washington Wizards

San Antonio Spurs 103 x 109 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 103 x 106 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 100 x 106 Utah Jazz

Golden State Warriors 91 x 122 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de sábado da NBA:

Houston Rockets x Sacramento Kings

Indiana Pacers x New York Knicks

Orlando Magic x Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Toronto Raptors