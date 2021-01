Marcelo nomeia Fernando Rubinelli e Leandro Dias como secretários

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 22:01



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), anunciou o ex-vereador Fernando Rubinelli (PTB) como secretário de Serviços Urbanos e Leandro Dias (PT), filho do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT), como secretário de Governo. Da lista de titulares de pastas, o petista ainda não definiu dois nomes: os responsáveis por segurança pública e cultura.

Com as novas indicações, Marcelo amplia espaço às famílias Rubinelli e Dias, fiadoras de seu projeto político eleitoral. Na primeira leva de secretários, o ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PTB), pai de Fernando, havia sido escalado para comandar a pasta de Administração. A ex-primeira-dama e atual vice-prefeita da cidade, Celma Dias (PT), vai dirigir a Secretaria de Mulheres.

Ex-presidente do PT local, Leandro Dias é, atualmente, uma das figuras mais influentes do petismo municipal e coordenou a campanha de Marcelo ao Paço. Fernando e seu pai peitaram resolução do PTB nacional, que chegou a vetar a aliança com o PT, e endossaram o nome do então prefeiturável desde o primeiro turno – o petebista, porém, não se reelegeu para a Câmara.

Marcelo confirmou também que Rômulo Fernandes (PT) e Helcio Silva (PT) foram designados para comandar mais de um setor na administração. O primeiro, que já havia sido escalado para Planejamento Urbano e Meio Ambiente, ficará também com a Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá). Helcio, ex-deputado federal e padrinho político de Marcelo no petismo, ficará à frente de Mobilidade Urbana e de Obras.

O jornalista Leandro Laranjeira, que comandou a comunicação da campanha de Marcelo, será o secretário de Comunicação – exerceu o mesmo posto na gestão de Carlos Grana (PT), prefeito de Santo André entre 2013 e 2016. Maria Emerich Ferraz chefiará o gabinete do petista. Denise Zironde será titular de Habitação, enquanto Carlos Gomes estará na liderança de Segurança Alimentar.