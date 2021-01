Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 23:59



Analistas econômicos são unânimes no palpite de que os aportes necessários para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, especialmente nas áreas da saúde e assistência social, vão deixar chaga de difícil cicatrização nas finanças. A situação é tão delicada que os prefeitos recém-empossados serão obrigados a substituir a tradicional lista de investimentos pela de cortes. A execução do chamado “orçamento de guerra” no ano passado deixou a terra arrasada. Estancar a sangria deve ser tarefa prioritária dos chefes de Executivo. A revisão das políticas de gratuidade nos transportes tem sido caminho percorrido por alguns gestores.

O governador João Doria e o prefeito da Capital, Bruno Covas, ambos do PSDB, anunciaram no fim de 2020 o fim do passe livre no transporte municipal e intermunicipal para idosos de 60 a 64 anos. A medida atinge ônibus, trens e Metrô. É uma maneira de tirar a pressão das contas públicas, já que o benefício, embora nem todos saibam, é subsidiado pelo poder público, tanto Estado quanto prefeitura.

Sim, o valor que as empresas concessionárias deixam de arrecadar com as tarifas é compensado pelo poder concedente, ou seja, Estado e prefeituras.Acabar com a gratuidade indistinta, baseada apenas nos critérios de idade, é medida correta – ainda mais em um país que envelhece rapidamente. E também socialmente defensável, já que o benefício de uns, até mesmo os ricos, é custeado por todos, inclusive os pobres.

A situação financeira dos municípios do Grande ABC é tão ruim quanto a do Estado e da prefeitura paulistana. O que traz a necessidade de se colocar em debate, rapidamente, a possibilidade de revisão da política de gratuidade no transporte público também nas sete cidades. O Consórcio Intermunicipal seria palco apropriado para o debate. O momento econômico exige a discussão de questões prementes, inclusive as politicamente inconvenientes. Não se pode deixar certos temas para depois, sob risco de se pôr em risco o desenvolvimento socioeconômico de quase 3 milhões de pessoas que moram na região.