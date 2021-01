Santo André preparada para novo tempo

Do Diário do Grande ABC



O ano de 2021 vem com a promessa e a esperança de ser melhor do que o ano que passou, tão desafiador para a nossa cidade e também para o mundo. Ano que tivemos pressa em superar. E os desafios que se apresentarão a seguir encontram uma Santo André muito mais forte, mais unida, mais solidária e estruturada para liderar as ações que nos conduzirão à normalidade que tanto ansiamos. A Santo André da gente agora é realidade! Graças aos andreenses que acreditaram na nossa gestão e aprovaram, de forma incontestável (cerca de 77% dos votos), a continuidade deste projeto que mudou a cara da nossa cidade e que pode, agora, conduzir esta retomada de forma segura e responsável.

Aval que se traduz na confiança da nossa gente. Votos que nos honram, mas também nos transferem grande responsabilidade: cuidar dos mais de 721 mil andreenses. Cuidado e pertencimento: sentimentos que Santo André voltou a viver e sentir, em cada rua, em cada bairro, em cada região.

O futuro que acena para a necessidade de estruturar a educação e reverter perdas impostas pela pandemia e a recuperação econômica. Pilares que estruturamos desde o início do enfrentamento ao vírus. Na educação, iniciamos o plano de acessibilidade e inclusão digital de toda a nossa rede. Entregamos aos 38 mil alunos do ensino municipal chips que dão acesso gratuito à internet. Agora, licitaremos os tablets, que servirão para garantir o acesso às ferramentas pedagógicas de ensino a distância, além da Educação em Tempo Integral, com idiomas, artes e noções de empreendedorismo.

A geração de emprego e renda também se levanta como uma das nossas prioridades, ganhando protagonismo por meio da ‘Escola de Ouro’, projeto do Fundo Social de Solidariedade, sob comando da Ana Carolina Serra, e que vai formar mais de 10 mil alunos nos próximos meses, capacitando em áreas como beleza, panificação, artesanato, construção civil, turismo, entre outras. Mas a pandemia de Covid-19 também nos mostrou que as nossas ações transcendem os limites geográficos e superam barreiras. Nunca a união e a solidariedade foram tão urgentes e necessárias. E, neste cenário de transição, fui novamente escolhido pelos outros seis prefeitos da região para presidir o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Se na minha primeira atuação à frente do órgão, em 2018, o desafio era reaproximar as cidades, agora o foco será pela criação de plano único de vacinação contra o novo coronavírus, para levar imunização a todas as cidades de forma rápida e eficaz. O ano de 2021 será melhor para todos e todas, com a vacina chegando e doses de otimismo de que, finalmente, estamos no caminho certo para futuro seguro.

Paulo Serra é prefeito de Santo André.

Feliz 2021 – 1

É sempre uma honra ocupar este valioso espaço deste Diário! Tão prazeroso quanto é poder desejar a esse guerreiro povo do Grande ABC que se supere em 2021 dos rastros do caos e da dor das mortes advindos desta pandemia da Covid-19, que, além do fechamento de milhares de empresas e alto desemprego, infelizmente, temos o desgoverno de Jair Bolsonaro, que nem salvar vidas se preocupa, menos ainda comprar antecipadamente vacinas. Porém, nós vamos virar essa triste página! Somos capazes! Assim como o povo do Grande ABC, com muita dignidade se superou do desastre do fechamento de centenas de empresas, e perda de milhares de empregos em razão do sindicalismo radical que imperava sob comando de Lula. Hoje essa rica região, recuperada, nos orgulha por sua pujança. E as vacinas, mesmo que atrasadas vão chegar! E já a partir deste mês a imunização dos brasileiros. Porém, devemos respeitar a ciência e não recusar a vacinação. Que as lições desta pandemia, de zelo com a saúde e com o próximo também não se percam da nossa agenda. Gente boa do Grande ABC, Feliz 2021!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Feliz 2021 – 2

Em 2020 tivemos pandemia histórica. Ficamos trancados em casa, perdemos entes queridos, empregos, empresas quebraram irremediavelmente e colocou todos os políticos nus. Foi sucessão de erros e poucos acertos. Tivemos ainda STF (Supremo Tribunal Federal) avançando muito além de seus domínios. Retiraram e deram poder a quem não devia. Governadores e prefeitos, totalmente despreparados, abriam, fechavam comércio e fábricas como se fossem ‘salvadores de vida’, quando, na realidade, destruíram a economia e aumentaram desemprego. Não não deixará saudades 2020. Mas, infelizmente, neste 2021 eles serão os mesmos, totalmente sem consciência do papel que exercem para a sociedade. Resultado? Continuaremos em caos anunciado. São incompetentes, com egos estratosféricos e continuarão tomando atitudes destrambelhadas, já que a pandemia continua. Que as luzes de 2021 caiam sobre a consciência de todos eles. Porque políticos passarão, mas o Brasil ficará com as mazelas.

Beatriz Campos

Capital

Feliz 2021 – 3

A seguir relaciono meus votos para o ano de 2021: 1 – cesse a nefasta pandemia da Covid-19; 2 – o mandatário maior do Poder Executivo, no âmbito federal, que é ignaro, tosco, rançoso, preconceituoso, belicoso, acintoso, vá para manicônio de alienados; 3 – este prestigioso periódico Diário tenha, de maneira centuplicada, mais anunciantes, assinantes e leitores, sob a égide do iluminismo; 4 – os novos alcaides façam gestão profícua e priorizem políticas públicas, que tenham no seu bojo tornar visíveis homo sapiens em situações de vulnerabilidade; 5 – surjam mais pessoas com o perfil da valorosa, empenhada, solidária e iluminista Dona Cotinha; 6 – mais leitores sejam vistos, em locais públicos, absortos na leitura de livros e periódicos; 7 – mais pessoas sem véus e ranços sejam a maioria entre nós; 8 – a diversidade sexual seja vista, cada vez mais, como inerente à condição humana; 9 – as pessoas que têm a competência leitora e escritora sejam a maioria; 10 – acima de tudo, apesar dos percalços e limitações, que a vida nos impõem: sejamos felizes!

João Paulo de Oliveira

Diadema

Feliz 2021 – 4

O ano que terminou vai entrar para a história e, por certo, não vai deixar boas recordações. Em todos os continentes um vírus. No Brasil começou nos primeiros meses de 2020. As orientações de especialistas passaram das medidas para salvar vidas humanas às pesquisas nos laboratórios de alta complexidade. Vemos nas mais diferentes regiões brasileiras a queda e a retomada da contaminação. E que leva em consideração a falta de compostura de quem não assume a responsabilidade individual, não obedecendo as normas e aumentando os riscos para todos os demais. Mas temos de buscar formas de superar o problema. E uma atitude é o envolvimento de organizações sociais, em conjunto com organizações governamentais para incentivar os mais diferentes segmentos a serem obedientes, a respeitar as normas. Que especialistas e entidades governamentais, por sua vez, adquiram medicamentos e material para a vacinação, sem demora. E sem divergências político-partidárias. Por outro lado, o reflexo das medidas proporcionará a retomada da economia, a abertura do mercado de trabalho. E o Grande ABC, região muito especial e que por longos anos contribuiu para nosso desenvolvimento, vai estar de novo na linha de frente. É o que precisamos, muita e efetiva participação, sem nenhum corporativismo. Este 2021 vai ser diferente e melhor.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)

Surpresas

O governo de José Auricchio Júnior escolheu para prefeito interino o líder de seu partido Tite Campanella. Acho um dos piores vereadores no momento em São Caetano. Se eu se fosse prefeito, escolheria, com certeza, Pio Mielo. Essa eleição na Câmara, ontem, trará muitas surpresas, vocês verão. Até o grupo da recém-eleita vereadora Bruna Biondi havia se candidatado à presidência da casa! Vamos ter grandes surpresas.

Fernando Zucatelli

São Caetano