Morando vê cenário financeiro mais favorável na 2ª gestão

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



02/01/2021 | 00:01



O prefeito reeleito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e seu vice, Marcelo Lima (PSDB), iniciaram ontem o segundo mandato, que segue até 2024, e o tucano discorreu sobre responsabilidade em dar continuidade aos projetos em meio à pandemia do novo coronavírus.

Segundo ele, a luta nesse primeiro momento é pela chegada da vacina, a fim de assegurar a saúde da população e alavancar a economia, além de proporcionar o retorno às aulas.

Morando declarou que, para o segundo mandato, há tranquilidade na questão financeira do Paço. “Não sobra dinheiro na Prefeitura, o que fazemos é investir em projetos e cortar gastos fúteis. No primeiro mandato conseguimos sair de uma situação de inúmeras dívidas, normalizamos as contas e os servidores passaram a ter seus vencimentos sem atrasos. Hoje nossa base de sustentação é mais ampla”, comentou o prefeito, que, no fim da gestão passada, deu início a plano de extinção de autarquias, acabando com a Fundação Criança e com a ETC (Empresa de Transporte Coletivo), e projeta mudanças na Faculdade de Direito de São Bernardo, vinculando o orçamento da instituição ao do Paço. “Neste mandato não vou mais enfrentar greve de lixo, transformamos mordomias em investimentos. E agora nossa cidade será toda de iluminação de LED”, emendou.

Ainda no discurso, Morando fez balanço de seu primeiro governo, dizendo que construiu moradias e hospitais que serviram de referência no combate à Covid-19 – como o Hospital de Urgência e o Hospital Anchieta. “Além disso, foram 22 mil escrituras, 1.100 habitações, dois restaurantes Bom Prato, nosso maior programa na saúde alimentar, além da reforma do Parque da Juventude, construção de praças-parques e a implementação da Fábrica de Cultura. Agora dará para fazer muito mais, porque está tudo organizado. Acredito que superar todas as dificuldades foi minha missão.”

Morando apontou que a geração de emprego será o principal desafio do próximo mandato. No governo que passou, ele teve de lidar com o fechamento da fábrica da Ford, no bairro Taboão, após quase seis décadas de atuação no município.

Marcelo Lima também discursou. Lembrou do pai, João Lima, morto no ano passado vítima do novo coronavírus, ao citar a esperança pela chegada da vacina. “Os desafios são muitos, mas vamos trabalhar para que São Bernardo siga avançando e no caminho certo.”

O evento, transmitido virtualmente, e fechado ao público, seguiu todas as recomendações da OMS (OrganizaçãoMudial da Saúde) no combate à Covid-19.

Com voto de petista, Camolesi é eleito presidente

Com direito a voto do petista Joilson Santos, o vereador tucano Estevão Camolesi foi eleito presidente da Câmara de São Bernardo para o biênio 2021/2022. Joilson rompeu com a bancada do PT e decidiu depositar o voto em toda a chapa sustentada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). A situação provocou saia justa, porque o PT lançou Ana Nice como candidata à presidência na tentativa de marcar território na oposição. Ela recebeu somente três votos – o dela, o de Ana do Carmo e o de Getúlio do Amarelinho, todos petistas.

Ana Nice evitou falar publicamente sobre a posição de Joilson e, no discurso, optou por mostrar qual será a linha da bancada neste mandato – nos primeiros quatro anos de gestão Morando, sobraram críticas sobre postura complacente da bancada petista a respeito das ações do governo tucano.

“Estamos aqui para fazer oposição muito responsável, tentar barrar projetos que acreditamos que vão contra a gente da nossa cidade, como tornar a Faculdade de Direito de São Bernardo em empresa pública, no qual eu votei contra, contra a extinção da Fundação Criança e o fechamento de salas de aula. Estamos contra qualquer tipo de retrocesso em relação aos serviços à nossa população.”.

A mesa diretora será composta por bispo João Batista (Republicanos) como vice-presidente, Fran Silva (PSD) como primeiro secretário e Eliezer Mendes (Podemos) como segundo secretário.

“Agradeço pelo quarto mandato (de vereador) e por por ser eleito com 25 votos (como presidente da Câmara). No mínimo, me sinto muito honrado. Sei que estou assumindo essa casa numa época de muitos desafios. Máscaras, álcool gel, cadeiras vazias, distanciamento, mas com muita vontade de trabalhar”, disse Camolesi, que irá administrar o Legislativo pela primeira vez.