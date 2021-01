Uma missa na Santo André rural

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/01/2021 | 00:01



Em 27 de outubro de 1917, a chegada do 43º Batalhão de Caçadores a Santo André. (...). Os 400 soldados, chamados de “voluntários de manobras”, seguiram para o acampamento, a três quilômetros da estação férrea, na direção de Pilar, hoje Mauá. Iriam ter três semanas de intensos treinamentos.

Em 4 de novembro daquele ano, Santo André realizou uma grande festa para saudar o acampamento e o general Luiz Barbedo, comandante da 6ª Região Militar.

Cf. Memória, 27 de outubro e de novembro de 2017.

Depois daquelas matérias, Memória descobriu fotos do evento, que foram publicadas pela revista A Vida Moderna, que pesquisamos e reproduzimos na Sala de Obras Raras da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.

Agora, Memória recebe este verdadeiro presente, fruto das pesquisas de Claudia Ferreira. Imagens publicadas pela revista Fon Fon, edição daquele mesmo ano de 1917.

Fon Fon era semanal, fartamente ilustrada. Foi fundada por Jorge Schmidt na cidade do Rio de Janeiro em 1907 e extinta em 1958.

Moacir Franco escanteado

Texto: Milton Parron

Memória que irá ao ar neste fim de semana será o segundo com Moacyr Franco.

Na entrevista serão abordadas suas múltiplas atividades artísticas, ou seja, o compositor, cantor, humorista, apresentador e ator.

Traremos trechos de vários programas que ele estrelou em emissoras de rádio e TV e suas músicas de maior sucesso, em especial as que foram para o disco nas vozes de João Mineiro e Marciano.

Tanto talento reunido em um só artista acaba despertando ciumeira, inveja doentia, e quem não sabe lidar com as ‘trairagens’ dos pseudoamigos movidos por essas falhas de caráter paga um alto preço e sofre calado.

Moacyr, embora sendo infinitamente melhor que a maioria que está no vídeo, continua escanteado numa demonstração de que aqueles que dirigem a programação de televisão nos dias atuais não entendem nada da atividade que exercem.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Bate-papo com Moacyr Franco (segunda e última parte). Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h, com reprise amanhã às 7h e durante madrugadas da semana.

Diário há meio século

Sexta-feira, 1º de janeiro de 1971 – ano 13, edição 1424

Grande ABC – Região ganha 13 ginásios e três colégios estaduais, conforme decretos assinados pelo governador Abreu Sodré.

Os 13 ginásios localizam-se no Jardim Utinga, sexto de Santo André, Vila Príncipe de Gales, Parque Novo Oratório, Bangu, Jardim Silvana, todos em Santo André; Rudge Ramos, Planalto e Vila Marlene, em São Bernardo; segundo de Mauá e Jardim Mauá, os dois em Mauá; e Eldorado, em Diadema.

São transformados em colégios os ginásios da Vila São José e bairro Fundação, em São Caetano; e o Fausto Figueira de Mello, na Vila Pauliceia, em São Bernardo.

Santo André – As quatro farmácias do Centro da cidade que fazem plantão de 24 horas por dia vão cerrar suas portas à noite por falta de segurança.

São Bernardo – Igreja Metodista formava a sua banda musical mirim, fruto da campanha Mais Música na Igreja, Menos Delinquência na Cidade”.

Em 2 de janeiro de...

1916 – Toma posse a diretoria da Linha do Tiro Coronel Pedroso, número 34, de Santo André, para o ano de 1916. Na presidência, o senador Flaquer. A linha estava sendo organizada. Possuía 325 associados, dos quais 280 combatentes.

1921 – Na final do Campeonato Extra da Segunda Divisão, Fluminense 1, Primeiro de Maio 0, em partida disputada no campo da AA Palmeiras, na Ponte Grande, em São Paulo. O Fluminense ficava com a Taça Consolação, disputada entre os clubes desclassificados do 1º turno da Segunda Divisão.

Outros jogos de futebol marcados para aquele domingo: São Caetano x Brás Palestra; Ribeirão Pires x Folgazões.

1951 – Fundada a Associação Atlética América, com sede na Rua Coronel Alfredo Flaquer, em Santo André.

1956 – Morre, na Holanda, o embaixador brasileiro Graça Aranha.

Aberto o alistamento eleitoral em todo o País. Os títulos atuais deixam de ter validade. Os novos terão o retrato do eleitor.

O Brasil continuava em estado de sítio.

Deputado Nereu Ramos permanecia à frente da Presidência da República.

Café Filho, o vice-presidente de Getúlio, tentava voltar ao cargo de presidente.

Juscelino Kubitschek, presidente da República eleito em 3 de outubro de 1955, viajava para os Estados Unidos, onde se encontraria com o presidente Eisenhower.

1966 – Reinaugurado o Hospital Padre Anchieta, na Rua Silva Jardim, 470, em São Bernardo.

Comentário – O saudoso jornalista Eloi Grunwald, chefe dos locutores da Rádio Independência, de São Bernardo, dizia que cansou de cobrir reinaugurações do Hospital Anchieta. Cada prefeito queria deixar sua marca na obra que nasceu de proposição da deputada Tereza Delta. Eloi faleceu há muitos anos e o Anchieta continua a ser inaugurado e reinaugurado, mais ou menos como a Avenida Goiás, em São Caetano.

Santos do Dia

Gregório Nazianzeno

Maria Ana Blondin (bem-aventurada)

Basílio Magno