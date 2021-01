Time de Leandro Damião conquista torneio no Japão e é o primeiro campeão de 2021

01/01/2021 | 18:09



O ano de 2021 começou com um time já comemorando título. O Kawasaki Frontale, do Japão, conquistou nesta sexta-feira a Copa do Imperador ao bater por 1 a 0 o Gamba Osaka no estádio Nacional, em Tóquio. A conquista inédita para o clube teve como protagonistas dois brasileiros do elenco. O zagueiro Jesiel e o atacante Leandro Damião participaram da campanha vitoriosa.

A competição tradicionalmente é decidida no primeiro dia do ano e equivale à Copa do Brasil. O torneio é disputado em sistema de mata-mata por times de várias divisões até ser encerrada em jogo único em Tóquio. O gol da vitória do Kawasaki Frontale foi marcado aos dez minutos do segundo tempo por Kaoru Mitoma. O brasileiro Leandro Damião participou do lance decisivo.

O atacante ex-Inter, Santos, Flamengo e Cruzeiro chegou ao quarto título em dois anos de clube. Antes, ele havia conquistado a Copa da Liga Japonesa e a Supercopa do Japão, ambas em 2019, e o Campeonato Japonês de 2020. "Começar o ano com um título já é indício de que teremos uma excelente temporada pela frente. Fico muito contente em comemorar mais um título aqui com meus companheiros de equipe. Isso mostra que o trabalho está sendo bem feito e é resultado de muito empenho e dedicação de todos", disse Damião, que tem Jesiel, ex-Atlético-MG, como companheiro de clube.

A conquista inédita do Kawasaki Frontale foi presenciada no estádio por poucos torcedores. Como medida de segurança pela pandemia do coronavírus, a organização do torneio autorizou a presença de poucas pessoas, com distanciamento entre os assentos e o uso obrigatório de máscara.