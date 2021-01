Marcinho, ex-Botafogo, se manifesta sobre atropelamento e irá prestar depoimento

01/01/2021 | 18:03



Suspeito de ter se envolvido no atropelamento de um casal na última quarta-feira, o lateral-direito Marcinho, ex-Botafogo, será aguardado para prestar depoimento na próxima segunda. O advogado do jogador entrou em contato com a 42ª DP (Recreio), que investiga o caso, para agendar a ida do atleta à delegacia.

O jogador se manifestou através de nota oficial divulgada pela sua assessoria de imprensa, na qual afirma estar prestando suporte aos envolvidos e que o pai do atleta, Sérgio de Oliveira, também comparecerá perante as autoridades.

"A família do atleta sente muito pelo ocorrido e está dando todo suporte necessário aos envolvidos. O pai do lateral, Sérgio de Oliveira, prestará depoimento, assim como o atleta, durante os próximos dias, de forma exclusiva às autoridades", disse, em nota.

No acidente, Maria Cristina José Soares e Alexandre Silva de Lima foram atingidos por um carro enquanto atravessavam a avenida Sernambetiba, no Recreio dos Bandeirantes, zona sul do Rio de Janeiro. Marcinho é suspeito de ser o motorista do carro, que fugiu sem prestar socorro. Alexandre Silva de Lima faleceu no local e Maria Cristina José Soares foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge em estado grave.

A polícia ainda apura se o jogador de 24 anos era de fato quem dirigia o carro, que está registrado no nome de uma empresa de produtos hospitalares cujo sócio é Sergio Lemos de Oliveira, pai e empresário de Marcinho.

Na noite de quinta-feira, o carro, um modelo Mini Cooper, passou por segunda perícia na 42ª DP, no Recreio. Após a primeira, um guincho da seguradora rebocou o veículo até a garagem da casa de Sergio - a partir daí foi que os policiais passaram a tratar o jogador como suspeito.

Dois peritos da Polícia Civil ficaram responsáveis pela nova perícia, essa mais completa porque inclui o interior do veículo. Ainda na noite de quarta-feira, poucas horas depois do acidente, o veículo foi periciado no momento em que foi encontrado, mas somente pela parte de fora.

Marcinho ficou sem contrato após terminar o vínculo com Botafogo em 31 de dezembro.