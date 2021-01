Em Santo André, Ester é o primeiro bebê de 2021 do Grande ABC

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 16:46



O primeiro bebê a nascer no Grande ABC em 2021 foi Ester Hadassa, às 0h25, com 3,428 quilos. A menina estava prevista para o último dia 29, porém, esperou até o primeiro dia do ano. A mãe, a vendedora Eloá Hiraoka, 34 anos, chegou no Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, em Santo André, por volta das 23h já com as primeiras dores do parto, que foi normal.

“Graças a Deus foi rápido porque a dor estava insurpotavel”, relatou Eloá. “Ela estava programada para o dia 29 de dezembro segundo os ultrassons, mas no dia, fui para a consulta e falaram para eu ir para casa. Então hoje, ela nasceu”, detalhou a mãe, que tem um filho de 16 anos, o Matheus Eduardo.

Ester traz a esperança de um ano melhor e uma benção para a família em 2021. “Ela é um presente de Deus, escolhi este nome bíblico, como o do meu primeiro filho, porque sou evangélica”, explicou. Em relação a estar grávida na pandemia, Eloá contou que ficava a maioria do tempo dentro de casa por medo da doença. “Minha mãe chegou a pegar Covid e ficou internada, então fiquei com muito medo, mas graças a Deus ela saiu bem e deu tudo certo”, disse.

NOVAS VIDAS

Em 2020, 61.597 bebês nasceram no Grande ABC, de acordo com o Portal de Transparência do Registro Civil. Foram 17.690 nascimentos em Santo André, 20.235 em São Bernardo, 4.377 em São Caetano, 7.653 em Diadema, 8.148 em Mauá, 2.623 em Ribeirão Pires e 871 em Rio Grande da Serra. O Estado totalizou 1.112.365 crianças registradas e, no País, 4.699.448 de crianças vieram ao mundo.

Os nomes mais escolhidos pelos pais da região no ano passado foram Miguel e Arthur para meninos e Helena e Alice entre as meninas. Na década encerrada, Miguel, Arthur, Alice e Maria Eduarda foram os nomes que lideraram a preferência.