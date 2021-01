Tatá Werneck atende pedido de internauta e comenta foto dele no réveillon

01/01/2021 | 16:33



Imagine quantas mensagens uma pessoa com milhões de seguidores no Instagram deve receber por minuto? Tatá Werneck tem, atualmente, 44, 4 milhões de internautas só nessa rede social.

Nas últimas semanas de 2020, a atriz abriu uma caixinha de perguntas nos stories e interagiu bastante com os fãs, com direito a vídeos hilários como respostas.

Nesta quinta-feira, 31, a apresentadora publicou uma foto da filha, Clara Maria, fruto do relacionamento com Rafael Vitti, sorrindo, e desejanto boas festas.

"Feliz ano novo! Deus abençoe! Saúde pra nós! Deus abençoe e proteja nossas famílias! Amém! Que tenhamos um ano de amor e paz!", escreveu Tatá na legenda da imagem.

Diversos amigos e personalidades comentaram a foto de Clara Maria, como a apresentadora Ana Furtado e a atriz Sophia Abrahão. Porém, o perfil de um seguidor anônimo, intitulado 'Felipe das Mídias', escreveu: "Pode comentar na minha última foto como se fossemos próximos?". E Tatá Werneck o respondeu: "Posso! To indo lá". Confira.

Felipe aparece sentado, sorridente, na última foto que publicou no Instagram. Tatá Werneck cumpriu a promessa de comentar a imagem do garoto, como se fossem pessoas próximas, e escreveu: "Você deixou a cueca em cima da máquina de lavar", brincou. A publicação da apresentadora no perfil dele teve mais de 24 mil curtidas.