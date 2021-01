Obituário - 2/1/2021

Ademir Medici

01/01/2021



Morre Zelão, o Rei do Caldo de Mocotó

Por complicações provocadas pela Covid-19, faleceu ontem (quinta-feira, dia 31) José Dantas Irmão, o Zelão, criador e proprietário Cantina do Zelão, com duas casas no Centro de São Bernardo.

A notícia rapidamente espalhou-se pelas redes sociais, já que a Cantina do Zelão se transformou em ponto de referência da gastronomia nordestina em São Bernardo.



O caldo de mocotó inaugurou o Bar do Zelão, em 1977, na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Rua João Basso, na quadra do então Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, hoje do ABC.

O bar passou a ser um dos endereços informais do próprio sindicato, nos momentos de normalidade político-sindical e quando das greves e intervenções. Lula foi um dos frequentadores habituais.

As paredes da Cantina do Zelão, inaugurada em 1989 na Rua Jurubatuba, são decoradas com quadros trazendo reportagens do estabelecimento, a maior parte publicada pelo Diário do Grande ABC.



DO SITE DO ZELÃO

Dois jovens arretados do interior da Paraíba (e bota interior nisso), chegaram à cidade grande com muita vontade de dar certo. Algumas receitas na manga, quase nada de experiência e sem nenhum tostão no bolso. Como força de vontade não enche o bucho de ninguém e o tostão não dava nem pra comprar o pão, o remédio foi apostar nas receitas como o segredo de sucesso.

O caldo de mocotó deu início em 1977 a uma grande união de temperos e sotaques que tornou a Cantina do Zelão um dos pontos de referencia do Grande ABC. O primeiro estabelecimento foi aberto na Rua Marechal Deodoro nº 2583, esquina com a Rua João Basso, famosa por ser a Rua do Sindicato dos Metalúrgicos.



Todos os dias, das 5 da manha até a meia noite, o casal tentava conciliar o trabalho no pequeno negocio, com as tarefas familiares que a cada dia aumentavam. Na época, esperançosos por uma vida melhor, boa parte dos irmãos, primos, sobrinhos, enfim, um batalhão de Alves e Dantas, também deixou a Paraíba para tentar a sorte na cidade grande. Ainda bem que em casa de nordestino tem sempre lugar para mais um e se não tem cama, é só armar uma rede. Assim com uma casa cheia de redes que os negócios começaram a prosperar.

Em 1989, foi inaugurada a Cantina do Zelão na Rua Jurubatuba nº 926. O trabalho mudou, mas não diminuiu. “Trabalhávamos feito jegue baiano”, conta brincando dona Lúcia, ao se lembrar dos tempos mais difíceis. Hoje, a luta é por manter a qualidade, o ambiente familiar e um público que além de muito diversificado, se mantêm fiel desde os tempos do sindicato, motivos que enchem de orgulho o coração da dona Lúcia e ‘seu’ Zelão.



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 29 de dezembro

Flavio de Araujo, 37. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarará, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, quarta-feira, 30 de dezembro

Arnaldo de Oliveira, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Tonino Bargi, 89. Natural da Itália. Residia no Centro de Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Idalino Rodrigues de Oliveira, 88. Natural de Seabra (Bahia). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Agenor Rovaron, 86. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Chunenari Aguena, 85. Natural de Pedro de Toledo (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 30. Memorial Planalto.

Shirley de Castro, 79. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 30. Crematório Vila Alpina.

Antonia Regina de Alencar, 78. Natural de Araripe (Ceará). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Romilda Ferrari Marabesi, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maurício Paiva, 70. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Claudio Benites, 66. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Maria Guedes, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Valdeci Rocha, 63. Natural de Missão Velha (Ceará). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pedreiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia Franco Bueno, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo Barbosa, 50. Natural de Santa Cruz do Piauí (Piauí). Residia na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos (São Paulo). Autônomo. Dia 30. Cemitério Parque do Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos (São Paulo).

Marcos Roberto de Melo, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Manobrista. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

James William Fonseca de Oliveira, 31. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Comerciante. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Magdalena Sabó Ebiner, 85. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Jardim da Colina.

Célia Regina de Barros, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Pedagoga. Dia 31, em Santo André. Memorial Planalto.

Patrícia Aparecida dos Santos Rodrigues, 29. Natural de Assaí (Paraná). Residia na Vila Paulicéia, em São Bernardo. Atendente administrativo. Dia 31, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Luiz José da Silva, 63. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 29 de dezembro

Celina Emiliano Gomes, 91. Natural de Belo Monte (Alagoas). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Graciana Silva Santos, 91. Natural de Salvador (Bahia). Residia na Vila Capela, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Tomaz dos Passos, 82. Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Cemitério Municipal.

Maria Venâncio Dias, 81. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Ismael Gomes dos Santos, 77. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Pedro Celestino de Sousa, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Franciele Oliveira Silva Carvalho, 15. Residia no Jardim Novo Horizonte. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.



Diadema, quarta-feira, dia 30 de dezembro

Hercília Alves Quaresma, 94. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

José Ferreira da Silva, 76. Natural de Igaci (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 30. Cemitério Municipal.

José Paulino Ramos, 74. Natural de Itaverava (Minas Gerais). Residia no Jardim dos Navegantes, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Amaro José de Oliveira, 74. Natural de Sirinhaém (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Cemitério Municipal.

Luis Marcos Bianciotto Janas, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Vale da Paz.

Edna Custódia Pinto, 52. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 29 de dezembro

Francisca Maria Pereira Cabrinha, 74. Natural de Luiz Correia (Piauí). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 30, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Aparecida de Oliveira Santos, 57. Natural de São Tomás de Aquino (Minas Gerais). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 30 de dezembro

Severino Lopes, 90. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

João Germano Leminske, 87. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 29, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Nelson Rodrigues da Silva, 78. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Motorista aposentado do Município de Mauá. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Renato Braga, 73. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

Sebastião de Matosinho, 71. Natural de Amparo da Serra (Minas Gerais). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

Gedir Luiz Arthur, 65. Natural de Taquara, bairro de Serra (Espírito Santo). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

João Fernandes Sobrinho, 90. Natural de Colatina (Espírito Santo). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 30, em Mauá. Cemitério São José.