Charles Fumagalli é eleito para presidir Câmara de Rio Grande da Serra

Luís Felipe Soares

01/01/2021 | 15:06



A Câmara municipal de Rio Grande da Serra escolheu seu presidente para o biênio 2021/2022. O cargo agora passa a ser ocupado pelo vereador estreante Charles Fumagalli (PTB), que conquistou 194 votos nas eleições municipais de 2020. Ele substitui Bibinho (Cidadania).

A votação ocorreu em momento posterior à cerimônia de posse do prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos) e dos 13 vereadores eleitos no ano passado. Charles recebeu 11 votos, com duas abstenções.

"Nosso objetivo é elevar qualidade de vida dos munícipes. É ouvindo as pessoas que vamos ajudar. Não tenho pretensão nenhuma de atuar de maneira especial para o governo", afirmou o presidente pelas próximas duas temporadas.

Houve formação de chapa única. Também foi revelado que a liderança da câmara contará com Agnaldo de Almeida (PL) como vice-presidente, Israel Mendonça (PDT) no papel de primeiro secretário, Roberto Contador (Avante) como segundo secretário e Benedito Araújo (PSB) atuando como terceiro secretário da casa.

A escolha parece ter aquecido os bastidores. Charles não foi uma opção unânime e alguns vereadores que pediram a palavra durante o voto fizeram comentários um tanto quanto espinhosos em meio à sua declaração. O fato do presidente escolhido ser irmão da atual vice-prefeita de Rio Grande, Penha Fumagalli (PTB), foi apontado como um dos pontos de certa rejeição, assim como respeito a chapas criadas no passado.

De acordo com Bibinho, cinco nomes surgiram para o posto, inclusive o dele próprio. Afirma que não conseguiu formar uma chapa e que articulações foram realizadas para se chegar a um acordo. "Eu não tenho medo de perder. Não passo por cima de ninguém e minha caminhada é reta. Esta casa de leis precisa evoluir, seja com quem for", discursou. Ele preferiu não votar, mas garantiu que não será oposição. Marcos Costa (Democratas), o Tico, foi outro a se abster.

"Temos que saber ter um equilíbrio. Eu iria votar no Bibinho, mas estou dando confiança ao Charles. Aqui (a câmara) não pode ser um lugar de vaidade", alertou Claudinho Monteiro (PTC).